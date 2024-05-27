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Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:35
2024-05-27T10:35
2024-05-27T10:35
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и психолог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на "безопасный" счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей."Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей", - добавляют в полиции Севастополя.46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если мошенники оформили кредитНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
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мошенничество, севастополь, общество, безопасность, кибербезопасность, новости крыма
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и психолог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
"В полицию обратились трое граждан в возрасте от 25 до 61 года, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счета и под предлогом инвестирования. Общая сумма материального ущерба составила более 2,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на "безопасный" счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей.
"Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей", - добавляют в полиции Севастополя.
46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.
Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана
мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.
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