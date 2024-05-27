Рейтинг@Mail.ru
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240527/moshenniki-lishili-psikhologa-iz-sevastopolya-bolee-2-mln-rubley-1137617230.html
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:35
2024-05-27T10:35
мошенничество
севастополь
общество
безопасность
кибербезопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/74/1117547444_0:195:5160:3098_1920x0_80_0_0_71badaa751237ba2ba7a06c84d966052.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и психолог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на "безопасный" счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей."Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей", - добавляют в полиции Севастополя.46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если мошенники оформили кредитНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/74/1117547444_386:0:4775:3292_1920x0_80_0_0_5775eb6746e980cb9443faf8340e68d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, севастополь, общество, безопасность, кибербезопасность, новости крыма
Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам

10:35 27.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТелефонный разговор
Телефонный разговор - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и психолог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
"В полицию обратились трое граждан в возрасте от 25 до 61 года, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счета и под предлогом инвестирования. Общая сумма материального ущерба составила более 2,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на "безопасный" счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей.
"Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей", - добавляют в полиции Севастополя.
46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.
Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что делать, если мошенники оформили кредит
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
 
МошенничествоСевастопольОбществоБезопасностьКибербезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Отравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контроль
11:49В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по Украине
11:38Прилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей
11:26"Не как Украине": США поставят Тайваню новейшее вооружение
11:00Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
10:52ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина
10:49Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом
10:35Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей
10:15Протесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек
10:05Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
09:59Карманные расходы на карте: как научить детей обращаться с деньгами
09:37В Туапсе закроют акваторию
09:20Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:17Два землетрясения произошли на Камчатке
09:09В Новороссийске в понедельник будут стрелять
08:45Как в России планируют развивать автомобильный туризм
08:28Украинские дроны пытались атаковать Геленджик
08:20Эстонский президент пригрозил России
07:55ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
07:36Дефицит йода в Крыму: как его восполнить
Лента новостейМолния