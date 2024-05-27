https://crimea.ria.ru/20240527/moshenniki-lishili-psikhologa-iz-sevastopolya-bolee-2-mln-rubley-1137617230.html

Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T10:35

2024-05-27T10:35

2024-05-27T10:35

мошенничество

севастополь

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Почти три миллиона рублей отдали трое жителей Севастополя дистанционным мошенникам на минувших выходных. Жертвами злоумышленников стали техник, моряк и психолог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на "безопасный" счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей."Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей", - добавляют в полиции Севастополя.46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если мошенники оформили кредитНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой

севастополь

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мошенничество, севастополь, общество, безопасность, кибербезопасность, новости крыма