https://crimea.ria.ru/20240522/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-kredit-1137486320.html
Что делать, если мошенники оформили кредит
Что делать, если мошенники оформили кредит - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Что делать, если мошенники оформили кредит
Большинство россиян сталкиваются с попытками мошенничества. Некоторые даже обнаруживают оформленные на себя непрошенные кредиты и микрозаймы. В этом материале... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:20
2024-05-22T12:20
2024-05-22T14:05
кредит
мошенничество
финансы
деньги
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Большинство россиян сталкиваются с попытками мошенничества. Некоторые даже обнаруживают оформленные на себя непрошенные кредиты и микрозаймы. В этом материале рассказываем, как защититься от злоумышленников и что делать, если все-таки поймались на их "удочку".Кредитная историяПрежде всего следует запросить свою кредитную историю, которая находится в бюро кредитных историй (БКИ). Каждый банк и другие микрофинансовые организации обязаны отправлять туда данные по каждому выданному кредиту или займу.В России несколько БКИ, поэтому предварительно можно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. В последствии там поделятся информацией о том, в каких БКИ есть персональные данные.В каком бюро кредитных историй находится нужная, можно узнать через портал "Госуслуги". Когда список будет готов, то следует заказать отчет в каждом из них.Заявление в полициюЕсли начали приходить подозрительные СМС якобы из банков, микрофинансовых организаций, а также от коллекторов и других неизвестных абонентов, то стоит написать заявление в полицию. Обратиться туда можно как очно, так и онлайн на сайте МВД.Кредитная организацияСледует выяснить, в какой кредитной организации физлицо числится должником, а затем необходимо направить в банк претензию. В ней стоит подробно описать ситуацию и приложить факты, которые доказывают, что человек не оформлял кредит в данной организации.Например, можно приложить выписку из банка, где будет видно, что деньги не поступали на счет. Также можно взять копию отчета из бюро кредитных историй с указанием телефонного номера, который использовали мошенники при оформлении кредита. Для того, чтобы доказать, что номер не числится за человеком, можно оформить справку у того же мобильного оператора, в которой будут указаны все номера, зарегистрированные на имя человека, на которого взяли кредит.Обратиться за помощью к регуляторуЕсли ответа и помощи от кредитной организации не пришло, то можно пожаловаться на ее действия регулятору - Центральному банку России (ЦБ). Отправить жалобу можно через онлайн-приемную на сайте ЦБ.Платить или не платить кредитВ случае оплаты кредита все зависит от того, каким образом мошенники взяли этот кредит. Если человек не причастен к его оформлению (не подписывал никакие документы, связанные с займом, не передавал свои данные мошенникам и не делился другой конфиденциальной информацией), то шансы выиграть суд и снять обременения повышаются. В этом случае можно не вносить платежи, параллельно делая все возможное для доказательства своей правоты.Если жертва по незнанию или невнимательности поспособствовала тому, что злоумышленники незаконно оформили кредит, то тогда стоит оценивать шансы выявить мошенников и доказать свою правоту, как можно быстрее обратившись в правоохранительные органы и банк.Как защитить себя от мошенниковПрежде всего, стоит не торопиться в принятии решений, когда разговор по телефону идет насчет оформления той или иной услуги. Обычно мошенники торопят потенциальных жертв, настаивают, чтобы они приняли решение сразу же, и под напором получают нужную информацию. Если разговор идет по такому сценарию, стоит сразу вешать трубку.Стоит подписаться на онлайн-мониторинг кредитной истории. Это поможет контролировать через личный кабинет, не появился ли в системе новый договор, а также узнать, запрашивали ли в бюро кредитную историю человека. Однако, если это произошло, а человек не обращался за новым кредитом, то стоит озаботиться вопросом и проверить, в каком банке мошенники взяли или пытались взять займ.Ожидается, что в июле 2024 года должен появиться дополнительный способ защиты. Можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Отгородиться от мошенников, скорее всего, позволят через портал "Госуслуги". Тогда банки будут выдавать кредиты, предварительно выяснив, не установлен ли соответствующий запрет.Если же клиент, который установил самозапрет через портал "Госуслуги", когда-нибудь решит оформить кредит для себя, то ограничение нужно будет также снимать самостоятельно через "Госуслуги".
https://crimea.ria.ru/20240521/proyti-flyuorografiyu-po-oms-novaya-skhema-moshennichestva---1137447794.html
https://crimea.ria.ru/20240519/pokupka-byudzhetnykh-mest-v-vuzakh-v-mvd-soobschili-o-novoy-skheme-moshennikov-1137402083.html
https://crimea.ria.ru/20240512/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1134867149.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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кредит, мошенничество, финансы, деньги, совет эксперта, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Большинство россиян сталкиваются с попытками мошенничества. Некоторые даже обнаруживают оформленные на себя непрошенные кредиты и микрозаймы. В этом материале рассказываем, как защититься от злоумышленников и что делать, если все-таки поймались на их "удочку".
Кредитная история
Прежде всего следует запросить свою кредитную историю, которая находится в бюро кредитных историй (БКИ). Каждый банк и другие микрофинансовые организации обязаны отправлять туда данные по каждому выданному кредиту или займу.
В России несколько БКИ, поэтому предварительно можно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. В последствии там поделятся информацией о том, в каких БКИ есть персональные данные.
В каком бюро кредитных историй находится нужная, можно узнать через портал "Госуслуги". Когда список будет готов, то следует заказать отчет в каждом из них.
Заявление в полицию
Если начали приходить подозрительные СМС якобы из банков, микрофинансовых организаций, а также от коллекторов и других неизвестных абонентов, то стоит написать заявление в полицию. Обратиться туда можно как очно, так и онлайн на сайте МВД.
Кредитная организация
Следует выяснить, в какой кредитной организации физлицо числится должником, а затем необходимо направить в банк претензию. В ней стоит подробно описать ситуацию и приложить факты, которые доказывают, что человек не оформлял кредит в данной организации.
Например, можно приложить выписку из банка, где будет видно, что деньги не поступали на счет. Также можно взять копию отчета из бюро кредитных историй с указанием телефонного номера, который использовали мошенники при оформлении кредита. Для того, чтобы доказать, что номер не числится за человеком, можно оформить справку у того же мобильного оператора, в которой будут указаны все номера, зарегистрированные на имя человека, на которого взяли кредит.
Обратиться за помощью к регулятору
Если ответа и помощи от кредитной организации не пришло, то можно пожаловаться на ее действия регулятору - Центральному банку России (ЦБ). Отправить жалобу можно через онлайн-приемную на сайте ЦБ.
Платить или не платить кредит
В случае оплаты кредита все зависит от того, каким образом мошенники взяли этот кредит. Если человек не причастен к его оформлению (не подписывал никакие документы, связанные с займом, не передавал свои данные мошенникам и не делился другой конфиденциальной информацией), то шансы выиграть суд и снять обременения повышаются. В этом случае можно не вносить платежи, параллельно делая все возможное для доказательства своей правоты.
Если жертва по незнанию или невнимательности поспособствовала тому, что злоумышленники незаконно оформили кредит, то тогда стоит оценивать шансы выявить мошенников и доказать свою правоту, как можно быстрее обратившись в правоохранительные органы и банк.
Как защитить себя от мошенников
Прежде всего, стоит не торопиться в принятии решений, когда разговор по телефону идет насчет оформления той или иной услуги. Обычно мошенники торопят потенциальных жертв, настаивают, чтобы они приняли решение сразу же, и под напором получают нужную информацию. Если разговор идет по такому сценарию, стоит сразу вешать трубку.
Также нельзя оставлять свой паспорт без присмотра (например, в залог) и лучше не позволять снимать с него копии без необходимости. Кроме того, не нужно отправлять сканы паспорта через мессенджеры и вводить его данные на небезопасных сайтах.
Стоит подписаться на онлайн-мониторинг кредитной истории. Это поможет контролировать через личный кабинет, не появился ли в системе новый договор, а также узнать, запрашивали ли в бюро кредитную историю человека. Однако, если это произошло, а человек не обращался за новым кредитом, то стоит озаботиться вопросом и проверить, в каком банке мошенники взяли или пытались взять займ.
Ожидается, что в июле 2024 года должен появиться дополнительный способ защиты. Можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Отгородиться от мошенников, скорее всего, позволят через портал "Госуслуги". Тогда банки будут выдавать кредиты, предварительно выяснив, не установлен ли соответствующий запрет.
Если же клиент, который установил самозапрет через портал "Госуслуги", когда-нибудь решит оформить кредит для себя, то ограничение нужно будет также снимать самостоятельно через "Госуслуги".