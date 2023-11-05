https://crimea.ria.ru/20231105/novye-skhemy-telefonnykh-moshennikov-v-krymu-kak-ne-stat-zhertvoy-1132590366.html

Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой

Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой

В арсенале телефонных мошенников в Крыму появились новые схемы, в том числе связанные с заходом на полуостров нового крупного банка. Людям предлагают поставить... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T14:58

2023-11-05T14:58

2023-11-05T14:43

мошенничество

радио "спутник в крыму"

крым

общество

безопасность

цифровая безопасность

совет эксперта

игорь серегин

новости крыма

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В арсенале телефонных мошенников в Крыму появились новые схемы, в том числе связанные с заходом на полуостров нового крупного банка. Людям предлагают поставить на телефон приложение, с помощью которого злоумышленники копируют личные данные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности в банковской сфере Игорь Серегин."То есть, звонят и говорят, мы представители такого замечательного большого банка <…>, давят на какие-то выгоды, а потом мошенники предлагают поставить приложение якобы для того, чтобы легко синхронизировать данные одного банка с другим, то есть, вот такая волшебная история. И люди устанавливают приложение, через это приложение мошенники видят, что происходит, располагают клиента к себе еще сильнее, потому что они видят данные ДБО (дистанционное банковское обслуживание – ред.) и все, дальше уже вопрос только переводов с подтверждением этих платежей", - рассказывает Серегин.Он предупредил, что появилось также понятие "атак второго рода", когда доверчивые люди лишаются своих денег дважды: "…когда люди становятся жертвами мошенников, а потом им звонит организация, предлагающая решить эту проблему, например, вернуть украденные деньги. И получается так называемая атака второго рода, когда человек дважды лишается денег, сначала из-за мошенников, потом из-за мошенников, которые пытаются его от мошенников защитить".Самым распространенным способом выманивания денег по-прежнему остаются звонки от имени силовых ведомств, финансовых организаций или социальных служб, продолжает Игорь Серегин. Эксперт напоминает, что ни силовики, ни государственные органы, ни банки никогда не звонят из популярных мессенджеров.Иногда люди общаются с мошенниками на протяжении длительного времени – нескольких дней или даже месяцев. Серегин привел пример, когда военный пенсионер в течение полугода ежемесячно переводил средства мошеннице, которая представилась его внебрачной дочерью."Я не знаю, как попали на эту болевую точку у мужчины, и тем не менее он приносил деньги, он их переводил, он приходил в кассу, он называл реквизиты, мы эти реквизиты добавляли в черные списки, ему сообщали следующие реквизиты, и он все равно приходил снова и снова. Так он ходил полгода, у него не было ближайших родственников в Крыму, никто не мог к нему подойти и просто поговорить по-человечески. Остановила это все полиция", - рассказал Серегин.В разговоре с незнакомыми людьми эксперт советует никогда не подтверждать никаких фактов своей биографии. По возможности стоит также хорошо подумать, прежде чем сообщать личные данные о себе в магазинах или в интернете: такие базы редко бывают хорошо защищены и часто подвергаются кибератакам. Защититься от телефонных мошенников поможет, в первую очередь, критическое мышление, уверен эксперт.Накануне в Севастополе сотрудники УМВД взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено более полутора миллионов рублей. Мошенники, на которых работал 48-летний курьер, обманывали граждан, сообщая мим о якобы попавшем в беду родственнике.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника "Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьер

https://crimea.ria.ru/20231028/moshenniki-pereklyuchilis-na-detey-skhemy-obmana-i-sposoby-zaschity-1132359721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, общество, безопасность, цифровая безопасность, совет эксперта, игорь серегин, новости крыма, банк