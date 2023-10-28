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Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
Советы о том, как уберечь детей от мошенников, способы обмана у которых становятся все более изощренными, дала уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T08:59
2023-10-28T08:59
2023-10-28T08:59
интернет
мария львова-белова
совет эксперта
дети
мошенничество
общество
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Советы о том, как уберечь детей от мошенников, способы обмана у которых становятся все более изощренными, дала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Буквально каждому сегодня хоть раз звонили мошенники, они придумывают все новые и новые схемы обмана, а их жертвами все чаще становятся дети, сообщает Львова-Белова в своем Telegram-канале.Еще одна схема обмана – сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за его ребенка в конкурсе на стороннем интернет-ресурсе. В таких постах всегда есть ссылка, и если по ней перейти, то можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, например "Госуслугах".Часто подростки становятся жертвами телефонных мошенников, соглашаясь выполнять задания в различных конкурсах-челленджах. Такие "игры" в итоге заканчиваются воровством денег с карт родителей, добавляет Львова-Белова.Она обращает внимание на два главных правила, которые следует рассказать детям: не переходите по незнакомым ссылкам в сообщениях и не передавайте никому данные ваших карт или смс-коды.Также омбудсмен предупреждает, что звонок от мошенника может прийти и с официального номера ведомства или компании, поскольку не все операторы связи сегодня подключились к системе "Антифрод".Родителям маленьких детей омбудсмен рекомендует установить на телефоне ребенка запрет на звонки с незнакомых номеров. Сделать это можно в настройках мобильного устройства, через оператора связи или же скачав специальное приложение родительского контроля, подытожила детский омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника "Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьерБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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интернет, мария львова-белова, совет эксперта, дети, мошенничество, общество, госуслуги
Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
Как защитить детей от мошенников в Интернете: детский омбудсмен дала советы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Советы о том, как уберечь детей от мошенников, способы обмана у которых становятся все более изощренными, дала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Буквально каждому сегодня хоть раз звонили мошенники, они придумывают все новые и новые схемы обмана, а их жертвами все чаще становятся дети, сообщает Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"От имени известных блогеров мошенники пишут детям, рассказывая о победе в конкурсе. В своих сообщениях "блогеры" просят несовершеннолетних выполнить определенные действия с телефона их родителей для получения приза. Дети еще наивны и могут сообщить данные карт, с которых потом списывают деньги", – отмечает омбудсмен.
Еще одна схема обмана – сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за его ребенка в конкурсе на стороннем интернет-ресурсе. В таких постах всегда есть ссылка, и если по ней перейти, то можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, например "Госуслугах".
Часто подростки становятся жертвами телефонных мошенников, соглашаясь выполнять задания в различных конкурсах-челленджах. Такие "игры" в итоге заканчиваются воровством денег с карт родителей, добавляет Львова-Белова.
Она обращает внимание на два главных правила, которые следует рассказать детям: не переходите по незнакомым ссылкам в сообщениях и не передавайте никому данные ваших карт или смс-коды.
Также омбудсмен предупреждает, что звонок от мошенника может прийти и с официального номера ведомства или компании, поскольку не все операторы связи сегодня подключились к системе "Антифрод".
"Если вы понимаете, что давят на ваши эмоции и заставляют делать что-то странное, не спешите паниковать – лучше повесьте трубку и перезвоните уже по официальному номеру с сайта организации. Передайте информацию о звонке в службу поддержки той организации, от имени которой он к вам обратился", – советует Львова-Белова.
Родителям маленьких детей омбудсмен рекомендует установить на телефоне ребенка запрет на звонки с незнакомых номеров. Сделать это можно в настройках мобильного устройства, через оператора связи или же скачав специальное приложение родительского контроля, подытожила детский омбудсмен.
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