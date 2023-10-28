https://crimea.ria.ru/20231028/moshenniki-pereklyuchilis-na-detey-skhemy-obmana-i-sposoby-zaschity-1132359721.html

Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты

Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты

Советы о том, как уберечь детей от мошенников, способы обмана у которых становятся все более изощренными, дала уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T08:59

2023-10-28T08:59

2023-10-28T08:59

интернет

мария львова-белова

совет эксперта

дети

мошенничество

общество

госуслуги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Советы о том, как уберечь детей от мошенников, способы обмана у которых становятся все более изощренными, дала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Буквально каждому сегодня хоть раз звонили мошенники, они придумывают все новые и новые схемы обмана, а их жертвами все чаще становятся дети, сообщает Львова-Белова в своем Telegram-канале.Еще одна схема обмана – сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за его ребенка в конкурсе на стороннем интернет-ресурсе. В таких постах всегда есть ссылка, и если по ней перейти, то можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, например "Госуслугах".Часто подростки становятся жертвами телефонных мошенников, соглашаясь выполнять задания в различных конкурсах-челленджах. Такие "игры" в итоге заканчиваются воровством денег с карт родителей, добавляет Львова-Белова.Она обращает внимание на два главных правила, которые следует рассказать детям: не переходите по незнакомым ссылкам в сообщениях и не передавайте никому данные ваших карт или смс-коды.Также омбудсмен предупреждает, что звонок от мошенника может прийти и с официального номера ведомства или компании, поскольку не все операторы связи сегодня подключились к системе "Антифрод".Родителям маленьких детей омбудсмен рекомендует установить на телефоне ребенка запрет на звонки с незнакомых номеров. Сделать это можно в настройках мобильного устройства, через оператора связи или же скачав специальное приложение родительского контроля, подытожила детский омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника "Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьерБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, мария львова-белова, совет эксперта, дети, мошенничество, общество, госуслуги