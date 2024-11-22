https://crimea.ria.ru/20241122/monetu-k-yubileyu-krymskoy-astrofizicheskoy-observatorii-vypustili-v-rossii-1142057973.html

Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России

Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную серебряную монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T12:41

2024-11-22T12:41

2024-11-22T12:41

рнкб (пао)

крым

памятные монеты

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

новости крыма

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СИМФЕРОПЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную серебряную монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории, сообщает пресс-служба кредитной организации.Обсерватория будет отмечать 80-летие со дня основания в 2025 году.На аверсе монеты размещен логотип обсерватории и пять зеркальных звезд, каждая из которых символизирует выдающихся ученых и их вклад в развитие астрономии. На реверсе рельефно изображены гора Чатыр-Даг, зеркальный телескоп, названный именем академика Григория Шайна, а также звездное небо, выполненное в технике нанесения цветного изображения методом УФ-печати. По кругу расположена надпись "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", а внизу юбилейная дата — "80 лет".Монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак", ее тираж составляет 500 экземпляров.В этом году банк РНКБ также пополнил свой ассортимент драгоценных монет новыми экземплярами — монетами "Крым – Россия 10 лет" и "225 лет со дня рождения А.С. Пушкина".Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Крымская астрофизическая обсерватория РАН" было создано в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году.Основная часть обсерватории расположена в поселке Научный Бахчисарайского района на высоте 600 метров над уровнем моря. На территории поселка размещается администрация, научная библиотека, опытное оптическое производство и 17 оптических телескопов.

https://crimea.ria.ru/20241004/serebryanuyu-monetu-k-225-letiyu-pushkina-prezentovali-v-krymu-1140843352.html

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рнкб (пао), крым, памятные монеты, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости крыма