https://crimea.ria.ru/20241122/monetu-k-yubileyu-krymskoy-astrofizicheskoy-observatorii-vypustili-v-rossii-1142057973.html
Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России
Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России
Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную серебряную монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T12:41
2024-11-22T12:41
2024-11-22T12:41
рнкб (пао)
крым
памятные монеты
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142057789_0:96:928:618_1920x0_80_0_0_fcbbf3bfddb008b1a67b369ca9763f88.jpg
СИМФЕРОПЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную серебряную монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории, сообщает пресс-служба кредитной организации.Обсерватория будет отмечать 80-летие со дня основания в 2025 году.На аверсе монеты размещен логотип обсерватории и пять зеркальных звезд, каждая из которых символизирует выдающихся ученых и их вклад в развитие астрономии. На реверсе рельефно изображены гора Чатыр-Даг, зеркальный телескоп, названный именем академика Григория Шайна, а также звездное небо, выполненное в технике нанесения цветного изображения методом УФ-печати. По кругу расположена надпись "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", а внизу юбилейная дата — "80 лет".Монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак", ее тираж составляет 500 экземпляров.В этом году банк РНКБ также пополнил свой ассортимент драгоценных монет новыми экземплярами — монетами "Крым – Россия 10 лет" и "225 лет со дня рождения А.С. Пушкина".Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Крымская астрофизическая обсерватория РАН" было создано в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году.Основная часть обсерватории расположена в поселке Научный Бахчисарайского района на высоте 600 метров над уровнем моря. На территории поселка размещается администрация, научная библиотека, опытное оптическое производство и 17 оптических телескопов.
https://crimea.ria.ru/20241004/serebryanuyu-monetu-k-225-letiyu-pushkina-prezentovali-v-krymu-1140843352.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142057789_104:0:928:618_1920x0_80_0_0_c84e922ca3556a0e3458c649ad37d599.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, памятные монеты, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости крыма
Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России
К юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили памятную монету
СИМФЕРОПЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) представил памятную серебряную монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обсерватория будет отмечать 80-летие со дня основания в 2025 году.
На аверсе монеты размещен логотип обсерватории и пять зеркальных звезд, каждая из которых символизирует выдающихся ученых и их вклад в развитие астрономии. На реверсе рельефно изображены гора Чатыр-Даг, зеркальный телескоп, названный именем академика Григория Шайна, а также звездное небо, выполненное в технике нанесения цветного изображения методом УФ-печати. По кругу расположена надпись "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", а внизу юбилейная дата — "80 лет".
Монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак", ее тираж составляет 500 экземпляров.
"Крымская астрофизическая обсерватория занимает почетное место в ряду ведущих астрономических учреждений России, а открытия, сделанные ее сотрудниками, не раз оказывались в центре внимания мирового сообщества. Кроме того, обсерватория также является настоящим символом Крымского полуострова наравне с Крымским мостом и Ласточкиным гнездом. В ассортименте нашего банка уже более 100 монет, в том числе экземпляры с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма, которые могут стать украшением любой коллекции", - говорит вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил.
В этом году банк РНКБ также пополнил свой ассортимент драгоценных монет новыми экземплярами — монетами "Крым – Россия 10 лет" и "225 лет со дня рождения А.С. Пушкина".
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Крымская астрофизическая обсерватория РАН" было создано в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году.
Основная часть обсерватории расположена в поселке Научный Бахчисарайского района на высоте 600 метров над уровнем моря. На территории поселка размещается администрация, научная библиотека, опытное оптическое производство и 17 оптических телескопов.