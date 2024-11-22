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В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО
В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО
В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня". На нем собрались более 250 участниц из Крыма, Севастополя,... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T15:03
2024-11-22T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня". На нем собрались более 250 участниц из Крыма, Севастополя, исторических регионов России.Участников мероприятия приветствовал глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что множество российских мужчин от 18 до 65 лет в настоящий момент отстаивают интересы России.В ходе форума женщины – матери, сестры, жены, вдовы бойцов и ветеранов СВО делятся между собой различными волонтерскими практиками. Ведь именно эти женщины в подавляющем большинстве случаев помогают фронту. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул беспрецедентную работу волонтерского движения.Органы государственной власти республики стараются оказать максимальную помощь семьям участников СВО. В частности, в рамках конгресса проходят панельные дискуссии между членами семей бойцов СВО и профильными министерствами и ведомствами, организованы консультации представителей военных прокуратур Крыма и Севастополя, министерства земельных и имущественных отношений, министерства труда и соцзащиты, здравоохранения, фонда "Защитники Отечества".По информации главы Республики Сергея Аксенова за 10 месяцев текущего года крымским филиалом фонда была оказана помощь 594 участникам СВО и 324 членам их семей.Особая благодарность присутствующих была матерям, воспитавших настоящих мужчин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, крым, новости крыма, сергей аксенов, участники сво, тихон шевкунов, крымская митрополия, владимир константинов, волонтеры
В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО

В Крыму проходит первый конгресс матерей и жен участников СВО

15:03 22.11.2024 (обновлено: 15:13 22.11.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня"
В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО Берегиня
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня". На нем собрались более 250 участниц из Крыма, Севастополя, исторических регионов России.
Участников мероприятия приветствовал глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что множество российских мужчин от 18 до 65 лет в настоящий момент отстаивают интересы России.
"Сегодня это тема всей страны, безразличных не осталось, и я хочу поблагодарить вас, что в семьях у вас такие мужья, братья, отцы, сыновья, очень правильные и достойные ребята, на силе духа наших ребят держится наша страна. Россия ими гордится", - сказал он, выступая перед участниками мероприятия.
В ходе форума женщины – матери, сестры, жены, вдовы бойцов и ветеранов СВО делятся между собой различными волонтерскими практиками. Ведь именно эти женщины в подавляющем большинстве случаев помогают фронту. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул беспрецедентную работу волонтерского движения.
"В истории современного Крыма с таким подъемом мы еще не встречались. Жертвенность крымчан никогда не будет забыта", - сказал он.
Органы государственной власти республики стараются оказать максимальную помощь семьям участников СВО. В частности, в рамках конгресса проходят панельные дискуссии между членами семей бойцов СВО и профильными министерствами и ведомствами, организованы консультации представителей военных прокуратур Крыма и Севастополя, министерства земельных и имущественных отношений, министерства труда и соцзащиты, здравоохранения, фонда "Защитники Отечества".
По информации главы Республики Сергея Аксенова за 10 месяцев текущего года крымским филиалом фонда была оказана помощь 594 участникам СВО и 324 членам их семей.
Особая благодарность присутствующих была матерям, воспитавших настоящих мужчин.

"У нас особая страна, это страна воинов. Посмотрите вокруг, сколько стран, которые столетиями не видели войн. Но это не про Россию, такая у нас судьба, такая судьба у русских матерей. Ваши сыновья – великие герои. И именно в России матери воспитывают не просто сыновей, а великих героев", – обратился к женщинам посетивший конгресс митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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Татьяна Савицкая
17 ноября, 19:06
Лицом к лицуВолонтером может быть каждый, но не для всякого эта работа становится делом жизни. О людях с большим сердцем, чье оружие - неравнодушие и вера в других - спецпроект РИА Новости Крым "Лицом к лицу".
 
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