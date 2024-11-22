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В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО

В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крыму проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО

В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня". На нем собрались более 250 участниц из Крыма, Севастополя,... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T15:03

2024-11-22T15:03

2024-11-22T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе проходит проходит I Межрегиональный конгресс матерей и жен участников СВО "Берегиня". На нем собрались более 250 участниц из Крыма, Севастополя, исторических регионов России.Участников мероприятия приветствовал глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что множество российских мужчин от 18 до 65 лет в настоящий момент отстаивают интересы России.В ходе форума женщины – матери, сестры, жены, вдовы бойцов и ветеранов СВО делятся между собой различными волонтерскими практиками. Ведь именно эти женщины в подавляющем большинстве случаев помогают фронту. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул беспрецедентную работу волонтерского движения.Органы государственной власти республики стараются оказать максимальную помощь семьям участников СВО. В частности, в рамках конгресса проходят панельные дискуссии между членами семей бойцов СВО и профильными министерствами и ведомствами, организованы консультации представителей военных прокуратур Крыма и Севастополя, министерства земельных и имущественных отношений, министерства труда и соцзащиты, здравоохранения, фонда "Защитники Отечества".По информации главы Республики Сергея Аксенова за 10 месяцев текущего года крымским филиалом фонда была оказана помощь 594 участникам СВО и 324 членам их семей.Особая благодарность присутствующих была матерям, воспитавших настоящих мужчин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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