https://crimea.ria.ru/20241122/avtomobil-podorvalsya-na-vzryvnom-ustroystve-v-kurskoy-oblasti-1142067203.html

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области

Машина, в которой ехала семья, подорвалась на взрывном устройстве в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T16:58

2024-11-22T16:58

2024-11-22T17:03

алексей смирнов

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Машина, в которой ехала семья, подорвалась на взрывном устройстве в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.Водитель автомобиля, по информации Смирнова, получил тяжелые ранения. Его доставили в Рыльскую центральную районную больницу.Губернатор напомнил, что передвигаться на транспорте в приграничных районах очень опасно.13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он погиб.9 ноября семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина была тяжело ранена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиВ Брянской области мирные жители подорвались на мине

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей смирнов, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости