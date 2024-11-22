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Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
Машина, в которой ехала семья, подорвалась на взрывном устройстве в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T16:58
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алексей смирнов
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Машина, в которой ехала семья, подорвалась на взрывном устройстве в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.Водитель автомобиля, по информации Смирнова, получил тяжелые ранения. Его доставили в Рыльскую центральную районную больницу.Губернатор напомнил, что передвигаться на транспорте в приграничных районах очень опасно.13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он погиб.9 ноября семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина была тяжело ранена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиВ Брянской области мирные жители подорвались на мине
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РИА Новости Крым
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алексей смирнов, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области

Машина с людьми подорвалась на взрывном устройстве в Курской области

16:58 22.11.2024 (обновлено: 17:03 22.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Машина, в которой ехала семья, подорвалась на взрывном устройстве в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля, по информации Смирнова, получил тяжелые ранения. Его доставили в Рыльскую центральную районную больницу.
Губернатор напомнил, что передвигаться на транспорте в приграничных районах очень опасно.
13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он погиб.
9 ноября семья на автомобиле подорвалась на боеприпасе в Валуйском округе Белгородской области. Мужчина погиб, женщина была тяжело ранена.
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