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В Брянской области мирные жители подорвались на мине
В Брянской области мирные жители подорвались на мине - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Брянской области мирные жители подорвались на мине
Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T15:56
2024-06-18T15:56
2024-06-18T15:57
брянск
брянская область
александр богомаз
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.По данным губернатора, речь идет о жителях Климовского района, которые зашли в приграничную запретную зону, несмотря на предупреждения о минной опасности.Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти региона просят проявлять бдительность и воздержаться от посещения приграничных территорий.У границ Белгородской области ранее обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.На прошлой неделе в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
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РИА Новости Крым
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брянск, брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области мирные жители подорвались на мине
В Брянской области трое мирных жителей подорвались на мине - Богомаз
15:56 18.06.2024 (обновлено: 15:57 18.06.2024)