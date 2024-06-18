Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мирные жители подорвались на мине - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/v-bryanskoy-oblasti-mirnye-zhiteli-podorvalis-na-mine-1138193825.html
В Брянской области мирные жители подорвались на мине
В Брянской области мирные жители подорвались на мине - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Брянской области мирные жители подорвались на мине
Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T15:56
2024-06-18T15:57
брянск
брянская область
александр богомаз
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.По данным губернатора, речь идет о жителях Климовского района, которые зашли в приграничную запретную зону, несмотря на предупреждения о минной опасности.Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти региона просят проявлять бдительность и воздержаться от посещения приграничных территорий.У границ Белгородской области ранее обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.На прошлой неделе в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
брянск
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96b58340174b6029c8925efacd7c93af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянск, брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области мирные жители подорвались на мине

В Брянской области трое мирных жителей подорвались на мине - Богомаз

15:56 18.06.2024 (обновлено: 15:57 18.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.

"В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь", - сообщил губернатор.

По данным губернатора, речь идет о жителях Климовского района, которые зашли в приграничную запретную зону, несмотря на предупреждения о минной опасности.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти региона просят проявлять бдительность и воздержаться от посещения приграничных территорий.
У границ Белгородской области ранее обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
На прошлой неделе в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.
Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
 
БрянскБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
16:10В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
15:56В Брянской области мирные жители подорвались на мине
15:44В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом
15:15Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя
15:06Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"
14:41Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину
14:3110 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
14:21Тепленькая пошла: фонтан воды высотой в 12 этажей забил в Петербурге
14:10Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
13:55ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
13:50В Перевальном начали строительство нового ЖК
13:30Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России
13:07Путин назвал приоритет России на XXI век
12:58Температура моря у берегов Крыма – инфографика
12:53Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма
12:47Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
12:35Дмитрию Киселеву вручили орден
12:27Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
12:13У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества
Лента новостейМолния