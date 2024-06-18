https://crimea.ria.ru/20240618/v-bryanskoy-oblasti-mirnye-zhiteli-podorvalis-na-mine-1138193825.html

В Брянской области мирные жители подорвались на мине

В Брянской области мирные жители подорвались на мине - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В Брянской области мирные жители подорвались на мине

Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T15:56

2024-06-18T15:56

2024-06-18T15:57

брянск

брянская область

александр богомаз

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.По данным губернатора, речь идет о жителях Климовского района, которые зашли в приграничную запретную зону, несмотря на предупреждения о минной опасности.Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти региона просят проявлять бдительность и воздержаться от посещения приграничных территорий.У границ Белгородской области ранее обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.На прошлой неделе в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)