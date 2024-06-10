https://crimea.ria.ru/20240610/chislo-ranenykh-pri-podryve-na-mine-v-shebekino-uvelichilos-1138007053.html

Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось

Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось

До пяти человнек выросло число пострадавших от подрыва на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T19:45

2024-06-10T19:45

2024-06-10T19:56

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

здравоохранение в россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. До пяти человнек выросло число пострадавших от подрыва на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован.2 июня в Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Кроме того, по информации Гладкова, ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на КаховкуВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенДрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина

https://crimea.ria.ru/20240609/vsu-atakovali-otryad-samooborony-v-belgorodskoy-oblasti--troe-raneny-1137978359.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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