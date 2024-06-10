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Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
До пяти человнек выросло число пострадавших от подрыва на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:45
2024-06-10T19:56
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. До пяти человнек выросло число пострадавших от подрыва на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован.2 июня в Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Кроме того, по информации Гладкова, ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на КаховкуВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенДрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, шебекино (город в белгородской области), здравоохранение в россии, общество, новости
Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось

Число раненых при подрыве на мине в Шебекино выросло до пяти – Гладков

19:45 10.06.2024 (обновлено: 19:56 10.06.2024)
 
© Телеграм-канал Вячеслава ГладковаГладков навестил пострадавших в результате атаки ВСУ
Гладков навестил пострадавших в результате атаки ВСУ
© Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. До пяти человнек выросло число пострадавших от подрыва на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован.
"В Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", - написал он в Telegram.
2 июня в Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Кроме того, по информации Гладкова, ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь.
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