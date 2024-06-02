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ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко - РИА Новости Крым, 02.06.2024

ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

После атак ВСУ на Белгородскую область погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко,... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T09:52

2024-06-02T09:52

2024-06-02T11:27

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. После атак ВСУ на Белгородскую область погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, ранены три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, есть раненые: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья. Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.В конце мая в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУДрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчинаВзрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, россия