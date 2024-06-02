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ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
После атак ВСУ на Белгородскую область погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко,... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T09:52
2024-06-02T09:52
2024-06-02T11:27
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. После атак ВСУ на Белгородскую область погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, ранены три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, есть раненые: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья. Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.В конце мая в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУДрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчинаВзрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области
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белгородская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, россия
ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
При взрыве боеприпаса погиб замглавы Корочанского района и ранены 3 чиновников - Гладков
09:52 02.06.2024 (обновлено: 11:27 02.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. После атак ВСУ на Белгородскую область погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, ранены три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.
Кроме того, по информации Гладкова, есть раненые: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.
"В результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах", - добавил Вячеслав Гладков.
Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья. Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ
.
В конце мая в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом
и сдетонировал.
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