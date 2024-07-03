Рейтинг@Mail.ru
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240703/zapad-tselenapravlenno-zatyagivaet-ukrainskiy-krizis--belousov-1138553505.html
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T13:15
2024-07-03T13:15
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
россия
снг
украина
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287052_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_442601e59d6889e784640372bbfd9aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.Министр также отметил, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, а также прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.Глава оборонного ведомства РФ добавил, что на фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это является одним из приоритетов работы Совета министров обороны СНГ.Он также отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.В среду в Минске проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ, в ходе которого Андрея Белоусова избрали председателем Совета.
россия
украина
минск
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287052_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_ce76020aefecd69366d84c4c2cac710d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, россия, снг, украина, минск, белоруссия
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов

Запад спровоцировал украинский кризис и теперь намеренного его затягивает – Белоусов

13:15 03.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

"Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает", приводит его слова РИА Новости.

Министр также отметил, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, а также прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.
Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.
Глава оборонного ведомства РФ добавил, что на фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это является одним из приоритетов работы Совета министров обороны СНГ.
Он также отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.

"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", – подчеркнул Белоусов.

В среду в Минске проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ, в ходе которого Андрея Белоусова избрали председателем Совета.
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовостиРоссияСНГУкраинаМинскБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму
13:43ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
13:22Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам
13:15Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
12:54Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
12:28В массовом ДТП в Турции пострадали российские туристы
12:05Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
11:27В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
11:12Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
10:45Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
10:45В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
10:19ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
10:04В Дагестане временно запретили ношение никабов
09:51В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур
09:30В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России
09:15Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно
08:57Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье
08:42Берег отваги: как сражались защитники Севастополя
08:17Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине
07:49В Севастополе в среду отключат свет: адреса
Лента новостейМолния