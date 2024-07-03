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Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T13:15
2024-07-03T13:15
2024-07-03T13:15
андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.Министр также отметил, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, а также прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.Глава оборонного ведомства РФ добавил, что на фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это является одним из приоритетов работы Совета министров обороны СНГ.Он также отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.В среду в Минске проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ, в ходе которого Андрея Белоусова избрали председателем Совета.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, россия, снг, украина, минск, белоруссия
Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
Запад спровоцировал украинский кризис и теперь намеренного его затягивает – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.
"Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас – целенаправленно его затягивает", – приводит его слова РИА Новости.
Министр также отметил, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, а также прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.
Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.
Глава оборонного ведомства РФ добавил, что на фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это является одним из приоритетов работы Совета министров обороны СНГ.
Он также отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран", – подчеркнул Белоусов.
В среду в Минске проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ, в ходе которого Андрея Белоусова избрали председателем Совета.