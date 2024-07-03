https://crimea.ria.ru/20240703/zapad-tselenapravlenno-zatyagivaet-ukrainskiy-krizis--belousov-1138553505.html

Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов

Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов

Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T13:15

2024-07-03T13:15

2024-07-03T13:15

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

россия

снг

украина

минск

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Именно Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и он же сейчас целенаправленного его затягивает. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.Министр также отметил, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, а также прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.Глава оборонного ведомства РФ добавил, что на фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это является одним из приоритетов работы Совета министров обороны СНГ.Он также отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.В среду в Минске проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ, в ходе которого Андрея Белоусова избрали председателем Совета.

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украина

минск

белоруссия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, россия, снг, украина, минск, белоруссия