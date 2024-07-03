РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму
РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минеральной ваты в Крыму
© Пресс-служба министерства промышленной политики Республики КрымРНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму
© Пресс-служба министерства промышленной политики Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил банковскую гарантию Фонду развития промышленности РФ на 609 миллионов рублей для исполнения обязательств по строительству завода минеральной ваты, сообщает банк.
Новый производственный комплекс в поселке Гвардейское Симферопольского района планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. По данным министерства промышленной политики Республики Крым, на первом этапе завод будет производить до 30 тысяч тонн минеральной ваты в год.
"Новый завод будет иметь огромное значение для развития как промышленной, так и строительной сферы Крыма, поскольку ранее минеральная вата на полуострове не производилась. Наш банк на протяжении десяти лет поддерживает реализацию важных для инфраструктуры региона проектов, и мы рассчитываем, что предоставленная гарантия позволит обеспечить своевременное выполнение работ", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
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