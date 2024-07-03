https://crimea.ria.ru/20240703/rnkb-vydal-bankovskuyu-garantiyu-na-stroitelstvo-zavoda-minvaty-v-krymu-1138558091.html

РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму

РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024

РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму

РНКБ Банк (ПАО) предоставил банковскую гарантию Фонду развития промышленности РФ на 609 миллионов рублей для исполнения обязательств по строительству завода... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:46

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил банковскую гарантию Фонду развития промышленности РФ на 609 миллионов рублей для исполнения обязательств по строительству завода минеральной ваты, сообщает банк.Новый производственный комплекс в поселке Гвардейское Симферопольского района планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. По данным министерства промышленной политики Республики Крым, на первом этапе завод будет производить до 30 тысяч тонн минеральной ваты в год.

https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-budut-plavit-gornye-porody-1137653485.html

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2024

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