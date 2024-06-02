https://crimea.ria.ru/20240602/nad-azovskim-morem-unichtozhen-bespilotnik-vsu-1137790074.html

Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ

Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T08:09

2024-06-02T08:09

2024-06-02T08:22

азовское море

ситуация в азовском море

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ был уничтожен над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке FPV-дрона подвергся поселок Ивня Ивнянского района.В субботу на подлете к Белгороду ПВО уничтожили украинские ракеты "Точка У". Пресечена атака БПЛА и на Брянскую область. Вечером снаряд ВСУ попал в здание школы в селе Муром в Белгородской области.Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.

https://crimea.ria.ru/20240531/bespilotnik-vsu-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-belgorode-i-vzorvalsya-1137762595.html

азовское море

белгородская область

курская область

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2024

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