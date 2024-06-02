Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240602/nad-azovskim-morem-unichtozhen-bespilotnik-vsu-1137790074.html
Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ
Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T08:09
2024-06-02T08:22
азовское море
ситуация в азовском море
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы курской области
курская область
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959838_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f5ea8cda07b4edf1a33f3d2f9222514c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ был уничтожен над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке FPV-дрона подвергся поселок Ивня Ивнянского района.В субботу на подлете к Белгороду ПВО уничтожили украинские ракеты "Точка У". Пресечена атака БПЛА и на Брянскую область. Вечером снаряд ВСУ попал в здание школы в селе Муром в Белгородской области.Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.
https://crimea.ria.ru/20240531/bespilotnik-vsu-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-belgorode-i-vzorvalsya-1137762595.html
азовское море
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959838_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b5353469211f5d3cd48602e23c922b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, ситуация в азовском море, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, происшествия, пво, новости
Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник сбит над акваторией Азовского моря - Минобороны

08:09 02.06.2024 (обновлено: 08:22 02.06.2024)
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ был уничтожен над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке FPV-дрона подвергся поселок Ивня Ивнянского района.
"В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара украинского дрона по Белгородской области
Последствия удара украинского дрона по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара украинского дрона по Белгородской области
В субботу на подлете к Белгороду ПВО уничтожили украинские ракеты "Точка У". Пресечена атака БПЛА и на Брянскую область. Вечером снаряд ВСУ попал в здание школы в селе Муром в Белгородской области.
Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.
Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
31 мая, 17:09
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
 
Азовское мореСитуация в Азовском мореМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы Курской областиКурская областьОбстрелы ВСУПроисшествияПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
08:09Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ
08:02Не хватило мест на поезд в Крым: что делать
07:36В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
07:03Трудоустройство подростков в Крыму: как работает программа летом-2024
00:01Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:02Главное за день: 1 июня
22:43Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
22:21США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
22:03В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
21:43Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
21:22Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
21:05В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
20:36Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
20:18Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:02Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
19:52Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
19:31В Севастополе флот проводит учения
19:15Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
Лента новостейМолния