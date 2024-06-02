Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник сбит над акваторией Азовского моря - Минобороны
08:09 02.06.2024 (обновлено: 08:22 02.06.2024)
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
© Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили новые попытки беспилотных атак ВСУ приграничных регионов России. Один из дронов ВСУ был уничтожен над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке FPV-дрона подвергся поселок Ивня Ивнянского района.
"В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара украинского дрона по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара украинского дрона по Белгородской области
В субботу на подлете к Белгороду ПВО уничтожили украинские ракеты "Точка У". Пресечена атака БПЛА и на Брянскую область. Вечером снаряд ВСУ попал в здание школы в селе Муром в Белгородской области.
Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.