https://crimea.ria.ru/20240601/pryamoe-popadanie-v-shkolu-belgorodskaya-oblast-pod-artobstrelom-vsu-1137781736.html
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T17:11
2024-06-01T17:11
2024-06-01T17:19
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
школа
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137781794_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b07d811774aca1bdad3e6970e5483cb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, есть повреждения на линии электропередачи, к устранению последствий которых аварийные бригады приступят после согласования работ с Минобороны РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки людей нет, сообщил Гладков."Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", – уточнил губернатор.Ранее 1 июня сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" и ударными дронами.Армия преступного режима Украины ежедневно терроризирует мирные населенные пункты на территории российского приграничья. Под удары регулярно попадают города и поселки Белгородской области и столица области Белгород.Ранее ВСУ уже сбрасывали взрывчатку на школу в Белгородской области и били по территории детских лагерей.Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России. Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137781794_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b9e733c4bfc93037ea0d592be0cc192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, школа, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Прямое попадание в здание школы в Белгородской области зафиксировано после артобстрела ВСУ
17:11 01.06.2024 (обновлено: 17:19 01.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, есть повреждения на линии электропередачи, к устранению последствий которых аварийные бригады приступят после согласования работ с Минобороны РФ.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки людей нет, сообщил Гладков.
"Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", – уточнил губернатор.
Ранее 1 июня сообщалось, что ВСУ пытались
атаковать Белгород ракетами "Точка У" и ударными дронами.
Армия преступного режима Украины ежедневно терроризирует мирные населенные пункты на территории российского приграничья. Под удары регулярно попадают города и поселки Белгородской области и столица области Белгород.
Ранее ВСУ уже сбрасывали взрывчатку
на школу в Белгородской области и били по территории
детских лагерей.
Накануне беспилотник ВСУ врезался
в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения
ног получил мирный житель.
Днем ранее украинский ударный дрон атаковал
пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили
еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами
храм и здание местного филиала Почты России.
Читайте также на РИА Новости Крым: