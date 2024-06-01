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Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T17:11
2024-06-01T17:19
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
школа
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, есть повреждения на линии электропередачи, к устранению последствий которых аварийные бригады приступят после согласования работ с Минобороны РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки людей нет, сообщил Гладков."Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", – уточнил губернатор.Ранее 1 июня сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" и ударными дронами.Армия преступного режима Украины ежедневно терроризирует мирные населенные пункты на территории российского приграничья. Под удары регулярно попадают города и поселки Белгородской области и столица области Белгород.Ранее ВСУ уже сбрасывали взрывчатку на школу в Белгородской области и били по территории детских лагерей.Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России. Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, школа, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ

Прямое попадание в здание школы в Белгородской области зафиксировано после артобстрела ВСУ

17:11 01.06.2024 (обновлено: 17:19 01.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПод артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа
Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, есть повреждения на линии электропередачи, к устранению последствий которых аварийные бригады приступят после согласования работ с Минобороны РФ.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки людей нет, сообщил Гладков.
"Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", – уточнил губернатор.
Ранее 1 июня сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" и ударными дронами.
Армия преступного режима Украины ежедневно терроризирует мирные населенные пункты на территории российского приграничья. Под удары регулярно попадают города и поселки Белгородской области и столица области Белгород.
Ранее ВСУ уже сбрасывали взрывчатку на школу в Белгородской области и били по территории детских лагерей.
Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.
Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.
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