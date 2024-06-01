https://crimea.ria.ru/20240601/pryamoe-popadanie-v-shkolu-belgorodskaya-oblast-pod-artobstrelom-vsu-1137781736.html

Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ

Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ

Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T17:11

2024-06-01T17:11

2024-06-01T17:19

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

школа

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137781794_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b07d811774aca1bdad3e6970e5483cb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Под артобстрел ВСУ попало село Муром в Белгородской области – зафиксировано прямое попадание в здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, есть повреждения на линии электропередачи, к устранению последствий которых аварийные бригады приступят после согласования работ с Минобороны РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки людей нет, сообщил Гладков."Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", – уточнил губернатор.Ранее 1 июня сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" и ударными дронами.Армия преступного режима Украины ежедневно терроризирует мирные населенные пункты на территории российского приграничья. Под удары регулярно попадают города и поселки Белгородской области и столица области Белгород.Ранее ВСУ уже сбрасывали взрывчатку на школу в Белгородской области и били по территории детских лагерей.Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области – один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России. Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, школа, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу