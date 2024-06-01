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ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" - РИА Новости Крым, 01.06.2024
ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков атаковать приграничные Белгородскую и Брянскую области России ракетами и... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T13:36
2024-06-01T13:36
2024-06-01T13:46
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков атаковать приграничные Белгородскую и Брянскую области России ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары был отражен в период с 10:00 до 12:00 1 июня.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ракеты были уничтожены на подлете к Белгороду. При отражении атаки пострадавших и разрушений нет.Глава Брянской области Александр Богомаз указал, что атаке дронов подверглись населенные пункты Севского района. В результате пострадавших среди мирного населения нет.На месте инцидентов работают оперативные, аварийные и экстренные службы.В пятницу вечером в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Кроме того, мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчинаУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковДве женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, новости
ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
Силы ПВО сбили две ракеты "Точка У" и дроны ВСУ над Белгородской и Брянской областями
13:36 01.06.2024 (обновлено: 13:46 01.06.2024)