https://crimea.ria.ru/20240601/vsu-popytalis-atakovat-belgorod-raketami-tochka-u-1137776510.html

ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"

ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У" - РИА Новости Крым, 01.06.2024

ВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков атаковать приграничные Белгородскую и Брянскую области России ракетами и... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T13:36

2024-06-01T13:36

2024-06-01T13:46

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских боевиков атаковать приграничные Белгородскую и Брянскую области России ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары был отражен в период с 10:00 до 12:00 1 июня.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ракеты были уничтожены на подлете к Белгороду. При отражении атаки пострадавших и разрушений нет.Глава Брянской области Александр Богомаз указал, что атаке дронов подверглись населенные пункты Севского района. В результате пострадавших среди мирного населения нет.На месте инцидентов работают оперативные, аварийные и экстренные службы.В пятницу вечером в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Кроме того, мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчинаУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковДве женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, новости