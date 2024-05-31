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Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
Мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T18:04
2024-05-31T18:04
2024-05-31T18:08
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, мужчина получил осколочное ранение ног.Кроме того, еще два дрона повредили городские коммуникации."В результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого дома осколками посечен забор. Оперативные и аварийные службы работают на местах", - уточнил губернатор.В пятницу вечером в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный жительУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жителиОчередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
Мирный житель ранен в результате атаки дронов ВСУ на Грайворон в Белгородской области
18:04 31.05.2024 (обновлено: 18:08 31.05.2024)