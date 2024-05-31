https://crimea.ria.ru/20240531/mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-dronov-vsu-na-grayvoron-1137763554.html

Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон

Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон

Мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T18:04

2024-05-31T18:04

2024-05-31T18:08

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель был ранен в результате атаки украинских беспилотников на Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, мужчина получил осколочное ранение ног.Кроме того, еще два дрона повредили городские коммуникации."В результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого дома осколками посечен забор. Оперативные и аварийные службы работают на местах", - уточнил губернатор.В пятницу вечером в Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный жительУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жителиОчередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости