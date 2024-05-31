https://crimea.ria.ru/20240531/v-rezultate-ataki-vsu-v-dnepryanakh-pogib-mirnyy-zhitel-1137756254.html

В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель

В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель

В результате атаки дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

владимир сальдо

происшествия

днепряны

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем ТГ-канале.Кроме того, по информации губернатора, Днепряны подверглись интенсивному минометному обстрелу киевских боевиков. Один из террористических ударов повредил газопровод. В результате 76 абонентов остались без газа.В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMSБеспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-zhilomu-domu-v-khersonskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1137755829.html

днепряны

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, происшествия, днепряны, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, новости