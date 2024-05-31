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В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель
В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 31.05.2024
В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель
В результате атаки дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T15:08
2024-05-31T15:08
владимир сальдо
происшествия
днепряны
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем ТГ-канале.Кроме того, по информации губернатора, Днепряны подверглись интенсивному минометному обстрелу киевских боевиков. Один из террористических ударов повредил газопровод. В результате 76 абонентов остались без газа.В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMSБеспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-zhilomu-domu-v-khersonskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1137755829.html
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владимир сальдо, происшествия, днепряны, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, новости
В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Днепрянах Херсонской области в результате сбора с дрона ВСУ

15:08 31.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем ТГ-канале.
"Сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину. Вражеские операторы БПЛА намеренно атаковали группу коммунальных работников, занимавшихся уборкой территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации губернатора, Днепряны подверглись интенсивному минометному обстрелу киевских боевиков. Один из террористических ударов повредил газопровод. В результате 76 абонентов остались без газа.
В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.
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Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители
 
Владимир СальдоПроисшествияДнепряныВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Херсонская областьНовости
 
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