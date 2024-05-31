https://crimea.ria.ru/20240531/ocherednaya-ataka-vsu-na-khersonskuyu-oblast-pogib-muzhchina-1137750770.html

Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина

Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина

В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T12:13

2024-05-31T12:13

2024-05-31T12:14

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации губернатора, на месте происшествия оперативно отработали экстренные службы и полиция, соблюдая меры безопасности.В конце мая ВСУ обстрелялиСоциальный фонд в Нижних Серогозах Херсонской области. Снаряды были начинены поражающими элементами.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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