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Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина
Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина
В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T12:13
2024-05-31T12:13
2024-05-31T12:14
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации губернатора, на месте происшествия оперативно отработали экстренные службы и полиция, соблюдая меры безопасности.В конце мая ВСУ обстрелялиСоциальный фонд в Нижних Серогозах Херсонской области. Снаряды были начинены поражающими элементами.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина
Мужчина погиб при атаке ВСУ на село Каиры в Херсонской области
12:13 31.05.2024 (обновлено: 12:14 31.05.2024)