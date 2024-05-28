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ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 28.05.2024
ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
Снаряды, которыми ВСУ обстреляли Социальный фонд в Нижних Серогозах Херсонской области 27 мая, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T21:43
2024-05-28T21:43
2024-05-28T21:43
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Снаряды, которыми ВСУ обстреляли Социальный фонд в Нижних Серогозах Херсонской области 27 мая, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.27 мая во время обстрела ВСУ поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области ракеты дважды попали в здание Социального фонда. В первый раз сообщалось, что пятеро человек получили ранения. Из находящейся рядом школы эвакуировали детей. После повторного удара по Пенсионному фонду стало известно о гибели женщины, находившейся рядом с местом прилета. По словам Сальдо, одна из раненых во время обстрела ВСУ 27 мая скончалась от ранения, а не сердечного приступа, как считалось ранее.Он отметил, что раненые при атаке украинских боевиков мирные жители были направлены в медучреждения Херсонской области, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный жительПовторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаПрилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, общество, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
Удар по Соцфонду на Херсонщине ВСУ нанесли снарядами с поражающими элементами – Сальдо