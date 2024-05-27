https://crimea.ria.ru/20240527/prilet-vo-sotsfondu-na-khersonschine-iz-blizhayshey-shkoly-evakuirovany-deti-1137619745.html
Прилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей
Прилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Прилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей
ВСУ атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS, детей из находящейся по соседству школы эвакуировали. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T11:38
2024-05-27T11:38
2024-05-27T12:03
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS, детей из находящейся по соседству школы эвакуировали. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, место прилета оцеплено. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь."Противник перешел к тактике повторных обстрелов, чтобы причинить больше вреда, как это было недавно в Скадовске", - заявил Сальдо.Изначально сообщалось, что в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района в понедельник утром ранения получили пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человекПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Прилет по Соцфонду на Херсонщине: из ближайшей школы эвакуировали детей
Дети эвакуированы из школы после атаки ракетками HIMARS на Соцфонд на Херсонщине
11:38 27.05.2024 (обновлено: 12:03 27.05.2024)