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ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.05.2024
ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
Трое мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ поселок Днепряны Каховского округа. Об этом в понедельник сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T16:52
2024-05-20T16:52
владимир сальдо
новости
каховка
днепряны
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ поселок Днепряны Каховского округа. Об этом в понедельник сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, ВСУ обстреляли поселок из минометов, люди пострадали в результате попадания тяжелой мины в огород частного дома.В понедельник украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области. Мирные жители пострадали также пострадали при атаке ВСУ на поселок Юбилейный в Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
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владимир сальдо, новости, каховка, днепряны, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое

Три человека ранены при атаке ВСУ на поселок Днепряны в Херсонской области – Сальдо

16:52 20.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ поселок Днепряны Каховского округа. Об этом в понедельник сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Женщина, получившая множественные ранения брюшной полости и ног, доставлена в стационар больницы, где ей оказывается необходимая медпомощь. Один мужчина получил ранение ноги, другой – легкую контузию. От госпитализации оба отказались, медпомощь им оказана амбулаторно", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его данным, ВСУ обстреляли поселок из минометов, люди пострадали в результате попадания тяжелой мины в огород частного дома.
В понедельник украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области. Мирные жители пострадали также пострадали при атаке ВСУ на поселок Юбилейный в Луганске.
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Владимир СальдоНовостиКаховкаДнепряныХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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