https://crimea.ria.ru/20240520/vsu-udarili-tyazhelymi-minami-po-mirnym-zhitelyam-kakhovki--raneny-troe-1137436614.html

ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое

ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.05.2024

ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое

Трое мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ поселок Днепряны Каховского округа. Об этом в понедельник сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T16:52

2024-05-20T16:52

2024-05-20T16:52

владимир сальдо

новости

каховка

днепряны

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ поселок Днепряны Каховского округа. Об этом в понедельник сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, ВСУ обстреляли поселок из минометов, люди пострадали в результате попадания тяжелой мины в огород частного дома.В понедельник украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на село Теткино Курской области. Мирные жители пострадали также пострадали при атаке ВСУ на поселок Юбилейный в Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИДВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель

каховка

днепряны

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, каховка, днепряны, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу