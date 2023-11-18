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ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых - РИА Новости Крым, 18.11.2023
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
Три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T17:47
2023-11-18T17:47
донецк
денис пушилин
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, повреждены два жилых дома в Центрально-Городской районе Горловки. По данным Пушилина, за сегодняшний день ВСУ совершили девять обстрелов, выпустив 27 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм.
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донецк, денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

Три человека ранены в результате атаки беспилотников на Петровский район Донецка

17:47 18.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Три человека ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка у торгового центра "Галактика". Во время оказания помощи раненому мужчине нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач и фельдшер", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждены два жилых дома в Центрально-Городской районе Горловки.
По данным Пушилина, за сегодняшний день ВСУ совершили девять обстрелов, выпустив 27 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм.
 
ДонецкДенис ПушилинОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествия
 
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