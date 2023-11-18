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ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых - РИА Новости Крым, 18.11.2023

ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

Три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T17:47

2023-11-18T17:47

2023-11-18T17:47

донецк

денис пушилин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, повреждены два жилых дома в Центрально-Городской районе Горловки. По данным Пушилина, за сегодняшний день ВСУ совершили девять обстрелов, выпустив 27 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм.

донецк

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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