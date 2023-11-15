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Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен
Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T11:20
2023-11-15T12:12
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня боевики выпустили из ствольной артиллерии по городам и поселкам более 70 снарядов: по Крынкам – 19, по Алешкам и Сагам – по 10 снарядов, Казачьим Лагерям – девять, Кардашинке – семь, Новой Маячке – шесть, Малым Копаням и Обрывке – по пять. В ночное время украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов еще 27 снарядами.Накануне в результате атак ВСУ на левобережье Херсонской области погиб один человек. Тогда боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек
херсонская область
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, новости
Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен

Житель Херсонской области погиб, еще один пострадал в результате обстрелов ВСУ

11:20 15.11.2023 (обновлено: 12:12 15.11.2023)
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня боевики выпустили из ствольной артиллерии по городам и поселкам более 70 снарядов: по Крынкам – 19, по Алешкам и Сагам – по 10 снарядов, Казачьим Лагерям – девять, Кардашинке – семь, Новой Маячке – шесть, Малым Копаням и Обрывке – по пять. В ночное время украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов еще 27 снарядами.
"В результате обстрелов в Новой Каховке погиб мирный житель. Кроме того, в Горностаевке один человек получил ранения средней степени тяжести", - проинформировали в экстренных службах.
Накануне в результате атак ВСУ на левобережье Херсонской области погиб один человек. Тогда боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаАлешкиНовости
 
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