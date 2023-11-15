https://crimea.ria.ru/20231115/obstrely-khersonskoy-oblasti--odin-chelovek-pogib-i-odin-ranen-1132794336.html

Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен

Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.11.2023

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херсонская область

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня боевики выпустили из ствольной артиллерии по городам и поселкам более 70 снарядов: по Крынкам – 19, по Алешкам и Сагам – по 10 снарядов, Казачьим Лагерям – девять, Кардашинке – семь, Новой Маячке – шесть, Малым Копаням и Обрывке – по пять. В ночное время украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов еще 27 снарядами.Накануне в результате атак ВСУ на левобережье Херсонской области погиб один человек. Тогда боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, новости