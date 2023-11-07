https://crimea.ria.ru/20231107/obstrel-donetska-chislo-zhertv-uvelichilos-do-20-chelovek-1132634624.html

При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО

При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 07.11.2023

При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО

Число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T21:14

2023-11-07T21:14

2023-11-07T21:48

донецк

донецкая народная республика (днр)

алексей кулемзин

денис пушилин

обстрелы всу

himars

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010882_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_91e5dfc84c47dcaf5ad825f171864aa8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как уточнили в Минздраве ДНР, речь идет о 6 погибших и 11 раненых, о которых ранее сообщал глава республики Денис Пушилин. Среди пострадавших - три медика, которые получили ранения при исполнении своих обязанностей.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города.В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человекаАрта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя

https://crimea.ria.ru/20231107/vsu-trizhdy-udarili-po-donetsku-iz-himars-pogibli-6-chelovek-1132634393.html

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, денис пушилин, обстрелы всу, himars, всу (вооруженные силы украины), происшествия