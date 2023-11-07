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При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО
При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 07.11.2023
При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО
Число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T21:14
2023-11-07T21:48
донецк
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
денис пушилин
обстрелы всу
himars
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как уточнили в Минздраве ДНР, речь идет о 6 погибших и 11 раненых, о которых ранее сообщал глава республики Денис Пушилин. Среди пострадавших - три медика, которые получили ранения при исполнении своих обязанностей.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города.В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человекаАрта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя
https://crimea.ria.ru/20231107/vsu-trizhdy-udarili-po-donetsku-iz-himars-pogibli-6-chelovek-1132634393.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, денис пушилин, обстрелы всу, himars, всу (вооруженные силы украины), происшествия
При обстреле Донецка пострадало более 20 человек: ДОПОЛНЕНО

Представительства ДНР в СЦКК: жертвами обстрелов стали более 20 человек

21:14 07.11.2023 (обновлено: 21:48 07.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По состоянию на 20.30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как уточнили в Минздраве ДНР, речь идет о 6 погибших и 11 раненых, о которых ранее сообщал глава республики Денис Пушилин. Среди пострадавших - три медика, которые получили ранения при исполнении своих обязанностей.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже добавил, что водитель и пассажир маршрутного такси пострадали в результате обстрела центра города.
В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.
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