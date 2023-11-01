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При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты - РИА Новости Крым, 01.11.2023
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:37
2023-11-01T10:37
2023-11-01T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники Следкома России устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.Во время обстрела поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском, объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе, перечислил он в своем Telegram-канале.Накануне вечером глава ДНР уточнил, что ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных.Ранее при ударе ВСУ под Белгородом погиб ребенок журналиста Sputnik, он и его жена ранены.22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ. Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
Следком: при обстреле Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС и ранены журналисты
10:37 01.11.2023 (обновлено: 11:48 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц. Кроме того, пострадали трое журналистов", – в сообщении Telegram-канала ведомства.
Сотрудники Следкома России устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.
По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
Во время обстрела поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском, объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе, перечислил он в своем Telegram-канале.
Накануне вечером глава ДНР уточнил, что ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных.
Ранее при ударе ВСУ под Белгородом погиб
ребенок журналиста Sputnik, он и его жена ранены.
22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел
ВСУ. Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.
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