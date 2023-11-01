Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/pri-obstrele-donetska-vsu-pogib-spasatel-i-raneny-zhurnalisty-1132474918.html
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты - РИА Новости Крым, 01.11.2023
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:37
2023-11-01T11:48
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
донецк
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132476080_0:31:639:390_1920x0_80_0_0_c9f97e7b97354ec6e9be3895b797aaab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники Следкома России устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.Во время обстрела поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском, объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе, перечислил он в своем Telegram-канале.Накануне вечером глава ДНР уточнил, что ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных.Ранее при ударе ВСУ под Белгородом погиб ребенок журналиста Sputnik, он и его жена ранены.22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ. Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132476080_0:81:639:560_1920x0_80_0_0_61179c86ee61efc40afbaf496821e53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты

Следком: при обстреле Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС и ранены журналисты

10:37 01.11.2023 (обновлено: 11:48 01.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц. Кроме того, пострадали трое журналистов", – в сообщении Telegram-канала ведомства.

Сотрудники Следкома России устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.
По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
Во время обстрела поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском, объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе, перечислил он в своем Telegram-канале.
Накануне вечером глава ДНР уточнил, что ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных.
Ранее при ударе ВСУ под Белгородом погиб ребенок журналиста Sputnik, он и его жена ранены.
22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ. Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДонецкМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
13:15Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
13:07Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
13:05Крымский мост открыли для проезда
13:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:49Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
12:49Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
12:44В Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
12:21Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
12:10Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике
11:37Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:32450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под суд
11:16Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
11:07Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
10:52Воздушная тревога в Севастополе – включены сирены
10:49Движение по Крымскому мосту остановлено
10:44Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
10:37При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
10:29Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
10:18В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
Лента новостейМолния