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При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты

При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты - РИА Новости Крым, 01.11.2023

При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты

Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:37

2023-11-01T10:37

2023-11-01T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком России расследует факты обстрелов ВСУ территории ДНР, во время которых один сотрудник МЧС погиб, еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники Следкома России устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления.По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.Во время обстрела поврежден жилой дом в Новолуганском, два административных здания в Старомихайловке и Новолуганском, объект энергетики в Ясиноватском районе, а также инфраструктурный объект в Буденновском районе, перечислил он в своем Telegram-канале.Накануне вечером глава ДНР уточнил, что ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных.Ранее при ударе ВСУ под Белгородом погиб ребенок журналиста Sputnik, он и его жена ранены.22 июля возле села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел ВСУ. Тогда погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), донецк, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу