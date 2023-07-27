https://crimea.ria.ru/20230727/putin-nagradil-ordenami-muzhestva-popavshikh-pod-obstrel-zhurnalistov-1130337441.html
Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения своего профессионального долга. Военкор РИА... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T18:41
2023-07-27T18:41
2023-07-27T18:41
военкор риа новости ростислав журавлев
владимир путин (политик)
сво
новости
константин михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения своего профессионального долга. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен высокой наградой посмертно, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Орденами награждены также раненые во время атаки кассетными боеприпасами фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналисты МИЦ "Известия" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Погибший Ростислав Журавлев несколько дней назад был посмертно награжден также медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном мореДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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военкор риа новости ростислав журавлев, владимир путин (политик), сво, новости, константин михальчевский
Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
Попавшие под обстрел журналисты награждены орденами, Ростислав Журавлев – посмертно