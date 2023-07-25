https://crimea.ria.ru/20230725/pogibshiy-voenkor-ria-novosti-posmertno-nagrazhden-medalyu-sledkoma-rf-1130284887.html

Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ

Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ

Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T11:41

2023-07-25T11:41

2023-07-25T11:41

новости

военкор риа новости ростислав журавлев

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.Как подчеркнули в Следкоме, с момента начала специальной военной операции Журавлев находился в зоне боевых действий.22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенного оружия. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.Читайте также на РИА Новости Крым:Попавших под обстрел журналистов наградят орденамиПамяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажейЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, военкор риа новости ростислав журавлев, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)