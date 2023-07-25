Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ
Погибший военкор РИА Новости Журавлев посмертно награжден медалью Следкома РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРостислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.
"Председатель Следственного комитета России подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Медаль СК будет вручена семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как подчеркнули в Следкоме, с момента начала специальной военной операции Журавлев находился в зоне боевых действий.
"Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", — добавили в СК.
22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенного оружия. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.
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