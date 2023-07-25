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Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ
Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ
Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T11:41
2023-07-25T11:41
новости
военкор риа новости ростислав журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.Как подчеркнули в Следкоме, с момента начала специальной военной операции Журавлев находился в зоне боевых действий.22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенного оружия. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.Читайте также на РИА Новости Крым:Попавших под обстрел журналистов наградят орденамиПамяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажейЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, военкор риа новости ростислав журавлев, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ

Погибший военкор РИА Новости Журавлев посмертно награжден медалью Следкома РФ

11:41 25.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРостислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости
Ростислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Председатель Следственного комитета России подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Медаль СК будет вручена семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как подчеркнули в Следкоме, с момента начала специальной военной операции Журавлев находился в зоне боевых действий.

"Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", — добавили в СК.

22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области группа из четырех журналистов попала под обстрел ВСУ, нанесенный запрещенными кассетными боеприпасами. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении киевским режимом запрещенного оружия. В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков получили ранения, их состояние стабильно.
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НовостиВоенкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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