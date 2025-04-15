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Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов
Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов
23-летний москвич на отдыхе в Крыму создал мошеннический канал по продаже мясных деликатесов и обманул любителей хамона на более чем 200 тысяч рублей. Он был... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:07
2025-04-15T12:07
крым
мошенничество
торговля
новости крыма
общество
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 23-летний москвич на отдыхе в Крыму создал мошеннический канал по продаже мясных деликатесов и обманул любителей хамона на более чем 200 тысяч рублей. Он был задержан при попытке покинуть республику, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, аферист размещал в одном из мессенджеров объявления о продаже различных мясных деликатесов по сниженной цене, требовал полную предоплату и после ее получения переставал выходить на связь с заказчиками.Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Симферополя при попытке выехать из Крыма. При обыске в его жилище обнаружили мобильный телефон, с помощью которого мошенник выходил на связь с жертвами, и карту, куда обманутые граждане переводили деньги. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность к другим преступлениям.Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за минувшую неделю, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Жертвами дистанционных аферистов за это время стали 84 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли фальсифицированное сливочное маслоПродажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенниковВоры-гурманы украли из магазинов в Крыму виски, колбасу и красную икру
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, мошенничество, торговля, новости крыма, общество, мвд по республике крым, происшествия
Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов

В Крыму задержан 23-летний мошенник из Москвы за аферу с продажей деликатесов

12:07 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРулет мясной
Рулет мясной - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 23-летний москвич на отдыхе в Крыму создал мошеннический канал по продаже мясных деликатесов и обманул любителей хамона на более чем 200 тысяч рублей. Он был задержан при попытке покинуть республику, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, аферист размещал в одном из мессенджеров объявления о продаже различных мясных деликатесов по сниженной цене, требовал полную предоплату и после ее получения переставал выходить на связь с заказчиками.
"Несколько граждан из разных уголков России решили приобрести мясной деликатес хамон. Они переводили лжепродавцу денежные средства, но обещанный товар так и не получили. Установлено, что злоумышленник обманным путем завладел более 215 000 рублей и причастен к 13 эпизодам противоправной деятельности", - сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Симферополя при попытке выехать из Крыма. При обыске в его жилище обнаружили мобильный телефон, с помощью которого мошенник выходил на связь с жертвами, и карту, куда обманутые граждане переводили деньги.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность к другим преступлениям.
Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за минувшую неделю, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Жертвами дистанционных аферистов за это время стали 84 человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымМошенничествоТорговляНовости КрымаОбществоМВД по Республике КрымПроисшествия
 
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