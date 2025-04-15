https://crimea.ria.ru/20250415/v-anape-turistam-predlozhat-alternativu-otdykha-na-plyazhakh-1145680759.html

В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

В пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе в курортный сезон туристам предложат гастротуры как альтернативу пляжному отдыху. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T11:57

2025-04-15T11:57

2025-04-15T12:42

кубань

краснодарский край

анапа

отдых

туризм

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе в курортный сезон туристам предложат гастротуры как альтернативу пляжному отдыху. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в этом районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого для отдыхающих подготовили альтернативные варианты досуга. В настоящее время подготовка побережья Кубани к курортному сезону продолжается.По данным властей, с начала года регион посетили более двух миллионов туристов, около 600 тысяч человек ожидают на майские праздники. "На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%", - добавил Кондратьев. Накануне новые выбросы мазута были обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. До этого в течение нескольких дней краевой оперштаб также сообщал о новых загрязнениях побережья курорта.Ранее сообщалось, что отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.В АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апрелеТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

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анапа

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кубань, краснодарский край, анапа, отдых, туризм, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, вениамин кондратьев