Рейтинг@Mail.ru
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/v-anape-turistam-predlozhat-alternativu-otdykha-na-plyazhakh-1145680759.html
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
В пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе в курортный сезон туристам предложат гастротуры как альтернативу пляжному отдыху. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:57
2025-04-15T12:42
кубань
краснодарский край
анапа
отдых
туризм
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129897733_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_d2b54af7e9217f46a2d7e128e8c2c6b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе в курортный сезон туристам предложат гастротуры как альтернативу пляжному отдыху. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в этом районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого для отдыхающих подготовили альтернативные варианты досуга. В настоящее время подготовка побережья Кубани к курортному сезону продолжается.По данным властей, с начала года регион посетили более двух миллионов туристов, около 600 тысяч человек ожидают на майские праздники. "На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%", - добавил Кондратьев. Накануне новые выбросы мазута были обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. До этого в течение нескольких дней краевой оперштаб также сообщал о новых загрязнениях побережья курорта.Ранее сообщалось, что отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.В АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апрелеТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
кубань
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129897733_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_975d1c3379da3c3be36f6fa1b4ebb24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, анапа, отдых, туризм, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, вениамин кондратьев
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

В Анапе для туристов организуют гастротуры как альтернативу пляжному отдыху

11:57 15.04.2025 (обновлено: 12:42 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнапа, пляж
Анапа, пляж - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В пострадавших от разлива мазута Анапе и Темрюкском районе в курортный сезон туристам предложат гастротуры как альтернативу пляжному отдыху. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в этом районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого для отдыхающих подготовили альтернативные варианты досуга.
"Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края", - написал Кондратьев в своих соцсетях.
В настоящее время подготовка побережья Кубани к курортному сезону продолжается.
По данным властей, с начала года регион посетили более двух миллионов туристов, около 600 тысяч человек ожидают на майские праздники.
"На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%", - добавил Кондратьев.
Накануне новые выбросы мазута были обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. До этого в течение нескольких дней краевой оперштаб также сообщал о новых загрязнениях побережья курорта.
Ранее сообщалось, что отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.
В АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле
Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
 
КубаньКраснодарский крайАнапаОтдыхТуризмРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореВениамин Кондратьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
13:20В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
13:06Зеленский уволил главу Сумской области Украины
12:59Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
12:51Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
12:36Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
12:26На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
12:10ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
12:07Хамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов
11:57В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
11:46В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:18Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки
11:08Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск
11:03"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
10:49Крымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
10:38"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве
10:34Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
10:27В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под суд
10:20В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человека
10:06Подростки на мотоцикле врезались в легковушку в Симферополе
Лента новостейМолния