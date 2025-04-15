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Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:51
2025-04-15T12:52
ростовская область
шахта
происшествия
мчс ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк МЧС России.Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. Сейчас на месте обвала людей ищут 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, шахта, происшествия, мчс ростовской области, новости
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом

В Ростовской области при обрушении шахты двое рабочих застряли на глубине 125 метров

12:51 15.04.2025 (обновлено: 12:52 15.04.2025)
 
© МЧС Ростовской областиНа месте обрушения в шахте подземной горной выработки "Садкинская" в Ростовской области
На месте обрушения в шахте подземной горной выработки Садкинская в Ростовской области
© МЧС Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк МЧС России.
Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека.
"По предварительным данным, в забое под завалом на глубине 125 метров остались два шахтера", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте обвала людей ищут 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин.
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Ростовская областьШахтаПроисшествияМЧС Ростовской областиНовости
 
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