https://crimea.ria.ru/20250415/lyudi-zastryali-na-glubine-125-metrov-podrobnosti-chp-v-shakhte-pod-rostovom-1145683132.html

Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом

Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом

Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T12:51

2025-04-15T12:51

2025-04-15T12:52

ростовская область

шахта

происшествия

мчс ростовской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк МЧС России.Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. Сейчас на месте обвала людей ищут 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, шахта, происшествия, мчс ростовской области, новости