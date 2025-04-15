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Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:51
2025-04-15T12:51
2025-04-15T12:52
ростовская область
шахта
происшествия
мчс ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Главк МЧС России.Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. Сейчас на месте обвала людей ищут 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, шахта, происшествия, мчс ростовской области, новости
Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
В Ростовской области при обрушении шахты двое рабочих застряли на глубине 125 метров
12:51 15.04.2025 (обновлено: 12:52 15.04.2025)