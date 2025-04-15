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В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:41
2025-04-15T08:41
2025-04-15T08:48
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
шахта
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.На месте обрушения работают горные спасатели. К шахте выехали представители районной администрации, добавил Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, шахта, новости
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
В Ростовской области при обрушении в шахте Садкинская под землей оказались двое шахтеров
08:41 15.04.2025 (обновлено: 08:48 15.04.2025)