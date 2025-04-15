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В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди

В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди

В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:41

2025-04-15T08:41

2025-04-15T08:48

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

шахта

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.На месте обрушения работают горные спасатели. К шахте выехали представители районной администрации, добавил Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, шахта, новости