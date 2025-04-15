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В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:41
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ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
шахта
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.На месте обрушения работают горные спасатели. К шахте выехали представители районной администрации, добавил Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, шахта, новости
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди

В Ростовской области при обрушении в шахте Садкинская под землей оказались двое шахтеров

08:41 15.04.2025 (обновлено: 08:48 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийШахты
Шахты - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области произошел обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская". Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались двое шахтеров", - написал он в Telegram.

На месте обрушения работают горные спасатели. К шахте выехали представители районной администрации, добавил Слюсарь.
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Ростовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьШахтаНовости
 
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