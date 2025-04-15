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На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров

На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров - РИА Новости Крым, 15.04.2025

На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров

В Крыму 423 населенных пункта подвержены лесным и ландшафтным пожарам. Об этом сообщил заместитель начальника крымского главка МЧС России Игорь Скуртул на... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T12:26

2025-04-15T12:26

2025-04-15T12:26

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 423 населенных пункта подвержены лесным и ландшафтным пожарам. Об этом сообщил заместитель начальника крымского главка МЧС России Игорь Скуртул на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Большая часть из них находится на территории Симферопольского и Бахчисарайского районов."Это те населенные пункты, которые вплотную расположены к лесным массивам, либо вокруг границ которых прорастает сухая травяная растительность", – объясняет Скуртул.Для их безопасности вокруг массивов создают минерализованные полосы и расчищают границы от сухостоев, рассказывает эксперт. С начала года в рамках подготовки к пожароопасному сезону в Крыму обработали около тысячи километров земли.Населенные пункты, которые подвержены ландшафтным пожарам, также должны быть ограждены полосой не менее 10 метров в ширину, уточняет специалист.Перед началом опасного сезона в Крыму также провели проверку водообеспечения для пожаротушения. На сегодняшний день в 20 населенных пунктах есть отклонения от нормы. Это вопрос решают, заверил Скуртул."Устанавливаем альтернативные виды водоснабжения в виде пластиковых бочек 5-10 кубовых. Где-то находим варианты бесхозных бочек, где-то к естественным водоемам готовятся площадки для подъезда, для того, чтобы можно было автомобилем забрать из них воду", – рассказывает замначальника.Пожароопасный сезон начался в республике с 1 апреля. За нарушение правил разведения огня в границах природных территорий ужесточили ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в КрымуСтарт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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