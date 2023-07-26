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Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе
Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе
На фоне прекращения зерновой сделки НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам Совета... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T20:09
2023-07-26T20:09
нато
украина
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На фоне прекращения зерновой сделки НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО – Украина.Отмечается, что разведывательные мероприятия в Черноморском регионе уже усиливалась в прошлом году, в том числе за счет двух боевых групп в Болгарии и Румынии. В альянсе тогда также заявили о неких "рисках стабильности" Черного моря, которые якобы создает Россия, отзывая черноморскую инициативу.Ранее в МИД РФ заявили о прекращении функционирования черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. По мнению президента РФ Владимира Путина, главная цель сделки – доставка дешевого продовольствия нуждающимся странам – так и не была достигнута.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки черноморской иницитивы. 19 июля Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуИнцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку СШАЗаявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html
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нато, украина, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости, зерновая сделка
Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

НАТО усиливает разведку над Черным морем из-за отмены зерновой сделки

20:09 26.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат НАТО Global Hawk Block
Беспилотный летательный аппарат НАТО Global Hawk Block - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На фоне прекращения зерновой сделки НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО – Украина.
"НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", - приводит выдержку из документа РИА Новости.
Отмечается, что разведывательные мероприятия в Черноморском регионе уже усиливалась в прошлом году, в том числе за счет двух боевых групп в Болгарии и Румынии. В альянсе тогда также заявили о неких "рисках стабильности" Черного моря, которые якобы создает Россия, отзывая черноморскую инициативу.
Ранее в МИД РФ заявили о прекращении функционирования черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. По мнению президента РФ Владимира Путина, главная цель сделки – доставка дешевого продовольствия нуждающимся странам – так и не была достигнута.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки черноморской иницитивы.
19 июля Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
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Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке
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НАТОУкраинаЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовостиЗерновая сделка
 
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