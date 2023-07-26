https://crimea.ria.ru/20230726/drony-nad-chernym-morem-nato-usilivaet-razvedku-v-regione-1130318549.html

Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионе

На фоне прекращения зерновой сделки НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам Совета... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T20:09

2023-07-26T20:09

2023-07-26T20:09

нато

украина

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

новости

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На фоне прекращения зерновой сделки НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО – Украина.Отмечается, что разведывательные мероприятия в Черноморском регионе уже усиливалась в прошлом году, в том числе за счет двух боевых групп в Болгарии и Румынии. В альянсе тогда также заявили о неких "рисках стабильности" Черного моря, которые якобы создает Россия, отзывая черноморскую инициативу.Ранее в МИД РФ заявили о прекращении функционирования черноморской зерновой инициативы с 18 июля. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. По мнению президента РФ Владимира Путина, главная цель сделки – доставка дешевого продовольствия нуждающимся странам – так и не была достигнута.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки черноморской иницитивы. 19 июля Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуИнцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку СШАЗаявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра

https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html

украина

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости, зерновая сделка