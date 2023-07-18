США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины
США отказались отправлять свои военные корабли для вывоза зерна из портов Украины - Кирби
© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-AfricaДесантный корабль ВМС США USS Fort McHenry
© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сказано в стенограмме брифинга на сайте официальной резиденции американского президента.
Накануне в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Киев намерен продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России, его слова передал пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook*.
"Вы предлагаете нам просто попытаться прорвать эффективную военную блокаду в Черном море. Нет, этот вариант действий (вывоз зерна по морю - ред.) не рассматривается", - ответил Кирби на соответствующий вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что США продолжат искать новые способы вывоза украинского зерна, хотя сейчас готовых решений и понимания по объемам возможного вывоза нет. Также он отметил, что сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной.
"Единственный вариант, который нам остается, - по суше. Железнодорожным или грузовым транспортом. Но, конечно, сухопутная перевозка сейчас довольно рискованная затея, более громоздкий и куда менее эффективный способ вывезти все это зерно из Украины", - признал чиновник.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Как раннее заявлял президент РФ Владимир Путин, кроме препятствования российским интересам в части исполнения черноморской инициативы, не была реализована главная ее цель - поставки зерна нуждающимся странам.
* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
Читайте также на РИА Новости Крым: