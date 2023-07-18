https://crimea.ria.ru/20230718/ssha-ne-dadut-voennye-korabli-dlya-soprovozhdeniya-zernovozov-s-ukrainy-1130141468.html

США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины

США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023

США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины

США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T13:06

2023-07-18T13:06

2023-07-18T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сказано в стенограмме брифинга на сайте официальной резиденции американского президента. Накануне в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Киев намерен продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России, его слова передал пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook*.Он подчеркнул, что США продолжат искать новые способы вывоза украинского зерна, хотя сейчас готовых решений и понимания по объемам возможного вывоза нет. Также он отметил, что сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной."Единственный вариант, который нам остается, - по суше. Железнодорожным или грузовым транспортом. Но, конечно, сухопутная перевозка сейчас довольно рискованная затея, более громоздкий и куда менее эффективный способ вывезти все это зерно из Украины", - признал чиновник.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Как раннее заявлял президент РФ Владимир Путин, кроме препятствования российским интересам в части исполнения черноморской инициативы, не была реализована главная ее цель - поставки зерна нуждающимся странам. * соцсеть запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделкиБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнениеТовары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев

https://crimea.ria.ru/20230717/reshenie-po-zernovoy-sdelke-okonchatelnoe--otvet-missii-rossii-v-oon-1130126054.html

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зерновая сделка, сша, украина, россия, джон кирби, в мире, экономика, новости