Рейтинг@Mail.ru
США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230718/ssha-ne-dadut-voennye-korabli-dlya-soprovozhdeniya-zernovozov-s-ukrainy-1130141468.html
США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины
США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2023
США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины
США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T13:06
2023-07-18T13:06
зерновая сделка
сша
украина
россия
джон кирби
в мире
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111585/81/1115858153_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_89fe9a8e86e62daac78280d7ba0f9e6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сказано в стенограмме брифинга на сайте официальной резиденции американского президента. Накануне в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Киев намерен продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России, его слова передал пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook*.Он подчеркнул, что США продолжат искать новые способы вывоза украинского зерна, хотя сейчас готовых решений и понимания по объемам возможного вывоза нет. Также он отметил, что сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной."Единственный вариант, который нам остается, - по суше. Железнодорожным или грузовым транспортом. Но, конечно, сухопутная перевозка сейчас довольно рискованная затея, более громоздкий и куда менее эффективный способ вывезти все это зерно из Украины", - признал чиновник.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Как раннее заявлял президент РФ Владимир Путин, кроме препятствования российским интересам в части исполнения черноморской инициативы, не была реализована главная ее цель - поставки зерна нуждающимся странам. * соцсеть запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделкиБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнениеТовары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
https://crimea.ria.ru/20230717/reshenie-po-zernovoy-sdelke-okonchatelnoe--otvet-missii-rossii-v-oon-1130126054.html
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111585/81/1115858153_5:0:1822:1363_1920x0_80_0_0_8b4aa3dd981e74c582d30e8f901ce298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зерновая сделка, сша, украина, россия, джон кирби, в мире, экономика, новости
США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины

США отказались отправлять свои военные корабли для вывоза зерна из портов Украины - Кирби

13:06 18.07.2023
 
© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-AfricaДесантный корабль ВМС США USS Fort McHenry
Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry
© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сказано в стенограмме брифинга на сайте официальной резиденции американского президента.
Накануне в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Киев намерен продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России, его слова передал пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook*.
"Вы предлагаете нам просто попытаться прорвать эффективную военную блокаду в Черном море. Нет, этот вариант действий (вывоз зерна по морю - ред.) не рассматривается", - ответил Кирби на соответствующий вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что США продолжат искать новые способы вывоза украинского зерна, хотя сейчас готовых решений и понимания по объемам возможного вывоза нет. Также он отметил, что сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной.
"Единственный вариант, который нам остается, - по суше. Железнодорожным или грузовым транспортом. Но, конечно, сухопутная перевозка сейчас довольно рискованная затея, более громоздкий и куда менее эффективный способ вывезти все это зерно из Украины", - признал чиновник.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Как раннее заявлял президент РФ Владимир Путин, кроме препятствования российским интересам в части исполнения черноморской инициативы, не была реализована главная ее цель - поставки зерна нуждающимся странам.
* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 18:02
Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки
Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение
Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
 
Зерновая сделкаСШАУкраинаРоссияДжон КирбиВ миреЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет колонии
14:43Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
14:34Со скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживанием
14:23Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди
14:15Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт
14:00Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
13:30ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций
13:17Пятеро мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
13:06США не дадут военные корабли для сопровождения зерновозов с Украины
12:54Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
12:36В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
12:08Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
11:47Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
11:38ЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора Цоя
11:23На Крымском мосту растет очередь – последние данные
11:19Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области
10:41Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
10:30Операция ФСБ: россиянка задержана за сбор данных для спецслужб Украины
10:20В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно
10:10Раненую при теракте на Крымском мосту девочку могут перевезти в Москву
Лента новостейМолния