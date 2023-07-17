https://crimea.ria.ru/20230717/bez-rossii-zernovaya-sdelka-lishena-effektivnosti--mnenie-1130122151.html

Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение

Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение

Зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы"... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T15:41

2023-07-17T15:41

2023-07-17T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов.Зерновая сделка заканчиваетсяРанее в МИД заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.О том, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены, также сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Анкара не справится своими силамиЭксперт не исключил, что Турция может попытаться силами своего военно-морского флота сохранить коридор поставки зерна. Однако такие действия Анкары будут малоэффективными, поскольку "Турция не настолько готова к таким широким мерам и действиям, как это было в ситуации трехстороннего участия".Также Образцов напомнил, что на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что прилагает усилия для продления зерновой сделки.В сделке завязано много интересовПри этом Образцов считает, что в зерновой сделке заинтересовано гораздо больше сторон, чем Россия, Турция и Украина. В том числе, это и "распределительные комиссии, которые посылают сухогрузы с зерном в Испанию вместо Марокко". В сделке "завязано очень много интересов, и они не всегда сводятся к попытке урегулировать продовольственную ситуацию в мире между богатыми и бедными странами".По его словам, у России сильные карты в этой ситуации и сильные возможности для того, чтобы если и не прекратить эту сделку полностью, то в значительной степени затруднить ее выполнение, что в конечном итоге приведет к бессмысленности этого мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаПродлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

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мнения, новости, зерновая сделка, алексей образцов, турция