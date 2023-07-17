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Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение
Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение
Зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы"... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T15:41
2023-07-17T16:00
мнения
новости
зерновая сделка
алексей образцов
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов.Зерновая сделка заканчиваетсяРанее в МИД заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.О том, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены, также сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Анкара не справится своими силамиЭксперт не исключил, что Турция может попытаться силами своего военно-морского флота сохранить коридор поставки зерна. Однако такие действия Анкары будут малоэффективными, поскольку "Турция не настолько готова к таким широким мерам и действиям, как это было в ситуации трехстороннего участия".Также Образцов напомнил, что на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что прилагает усилия для продления зерновой сделки.В сделке завязано много интересовПри этом Образцов считает, что в зерновой сделке заинтересовано гораздо больше сторон, чем Россия, Турция и Украина. В том числе, это и "распределительные комиссии, которые посылают сухогрузы с зерном в Испанию вместо Марокко". В сделке "завязано очень много интересов, и они не всегда сводятся к попытке урегулировать продовольственную ситуацию в мире между богатыми и бедными странами".По его словам, у России сильные карты в этой ситуации и сильные возможности для того, чтобы если и не прекратить эту сделку полностью, то в значительной степени затруднить ее выполнение, что в конечном итоге приведет к бессмысленности этого мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаПродлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
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мнения, новости, зерновая сделка, алексей образцов, турция
Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение

Образцов: без участия России зерновая сделка будет малоэффективной

15:41 17.07.2023 (обновлено: 16:00 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов.

Зерновая сделка заканчивается

Ранее в МИД заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
О том, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены, также сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то усилия будут продолжаться независимо от того, выйдет Россия из нее (зерновой сделки – ред.) или не выйдет. Будут ли эти усилия успешными? Вряд ли. Во-первых, это совершенно очевидная потеря в масштабе. Во-вторых, попытка продолжать действия в зерновой сделке без участия России – это очень рискованно, потому что фактически подталкивает Россию к блокировке украинских портов на Черном море – в Одессе и Николаеве", - заявил Образцов. И отметил, что если стороны продолжат сделку без России, это фактически будет считаться провокацией.

Анкара не справится своими силами

Эксперт не исключил, что Турция может попытаться силами своего военно-морского флота сохранить коридор поставки зерна. Однако такие действия Анкары будут малоэффективными, поскольку "Турция не настолько готова к таким широким мерам и действиям, как это было в ситуации трехстороннего участия".
Также Образцов напомнил, что на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что прилагает усилия для продления зерновой сделки.

"Почти неделю назад было турецкое заявление о том, что Турция якобы не придает значения участию России в этой зерновой сделке, что она сама готова силами своего военно-морского флота обеспечить выполнение условий этого соглашения, что несколько оптимистично. И не потому, что у Турции флот плохой, а потому, что в этом регионе и в этих обстоятельствах так дела не делаются. В таких же обстоятельствах можно было спокойно заявить, мол, Россия выходит из сделки, но мы договорились с марсианами, они помогут. Это бессмысленно. Эта сделка может существовать только в том случае, если стороны приходят к соглашению", - прокомментировал эксперт.

В сделке завязано много интересов

При этом Образцов считает, что в зерновой сделке заинтересовано гораздо больше сторон, чем Россия, Турция и Украина. В том числе, это и "распределительные комиссии, которые посылают сухогрузы с зерном в Испанию вместо Марокко". В сделке "завязано очень много интересов, и они не всегда сводятся к попытке урегулировать продовольственную ситуацию в мире между богатыми и бедными странами".
По его словам, у России сильные карты в этой ситуации и сильные возможности для того, чтобы если и не прекратить эту сделку полностью, то в значительной степени затруднить ее выполнение, что в конечном итоге приведет к бессмысленности этого мероприятия.

"Полномасштабное продолжение действия зерновой сделки без участия России – и по логистике, и по гарантиям – просто невозможно. Осуществление зерновой сделки силами других сторон – Турции и Украины – будет, на мой взгляд, очень малоэффективным", – заключил эксперт. И отметил, что решение о выходе российской стороны из зерновой сделки является абсолютно правильным. В том числе и потому, что международные отношения за последние несколько десятков лет скатываются к так называемому "новому средневековью". "Принципы верности слову и учету интересов договаривающихся сторон перестают работать. И в этой ситуации бессмысленно делать хорошую мину при отвратительной игре".

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