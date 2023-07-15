https://crimea.ria.ru/20230715/putin-glavnaya-tsel-zernovoy-sdelki-ne-realizovana-1130079213.html

Путин: главная цель зерновой сделки не реализована

Путин: главная цель зерновой сделки не реализована - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Путин: главная цель зерновой сделки не реализована

Поставка зерна нуждающимся странам – главная цель зерновой сделки, которая так и не была реализована. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T15:50

2023-07-15T15:50

2023-07-15T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Поставка зерна нуждающимся странам – главная цель зерновой сделки, которая так и не была реализована. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.Российский лидер обсудил со своим южноафриканским коллегой вопрос о стамбульских пакетных договоренностях.При этом в Координационном центре ООН признали, что за время действия черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. "Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских – ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", - сообщили РИА Новости в центре.В четверг Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Он также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаТурция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

https://crimea.ria.ru/20230711/tovary-v-afriku-khotyat-vozit-iz-belorussii-cherez-krym--solomentsev-1129982789.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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