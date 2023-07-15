Рейтинг@Mail.ru
Путин: главная цель зерновой сделки не реализована - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/putin-glavnaya-tsel-zernovoy-sdelki-ne-realizovana-1130079213.html
Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
Путин: главная цель зерновой сделки не реализована - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
Поставка зерна нуждающимся странам – главная цель зерновой сделки, которая так и не была реализована. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T15:50
2023-07-15T15:50
владимир путин (политик)
россия
африка
политика
экономика
зерновая сделка
в мире
оон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5478b72e3c21a86028adc8bea72bb209.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Поставка зерна нуждающимся странам – главная цель зерновой сделки, которая так и не была реализована. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.Российский лидер обсудил со своим южноафриканским коллегой вопрос о стамбульских пакетных договоренностях.При этом в Координационном центре ООН признали, что за время действия черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. "Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских – ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", - сообщили РИА Новости в центре.В четверг Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Он также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаТурция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20230711/tovary-v-afriku-khotyat-vozit-iz-belorussii-cherez-krym--solomentsev-1129982789.html
россия
африка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996972_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_11d032ada1467fe304d1fdfa9ff80a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, африка, политика, экономика, зерновая сделка, в мире, оон, новости
Путин: главная цель зерновой сделки не реализована

Путин в разговоре с президентом ЮАР: главная цель зерновой сделки так и не реализована

15:50 15.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями "Деловой России"
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Деловой России - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Поставка зерна нуждающимся странам – главная цель зерновой сделки, которая так и не была реализована. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.
Российский лидер обсудил со своим южноафриканским коллегой вопрос о стамбульских пакетных договоренностях.
"До сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
При этом в Координационном центре ООН признали, что за время действия черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.
"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских – ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", - сообщили РИА Новости в центре.
В четверг Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Он также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.
На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.
Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:08
Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
 
Владимир Путин (политик)РоссияАфрикаПолитикаЭкономикаЗерновая сделкаВ миреООННовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
13:01Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
12:26Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
11:59В России завершен весенний призыв на военную службу
11:49Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
11:34Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
11:12Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
11:05Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
10:48Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
10:29Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
10:09Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
09:40Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
Лента новостейМолния