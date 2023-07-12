https://crimea.ria.ru/20230712/turtsiya-vedet-peregovory-po-prodleniyu-zernovoy-sdelki---erdogan-1130022517.html
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
Турция прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Тайипа РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T19:48
2023-07-12T19:48
2023-07-12T19:48
реджеп тайип эрдоган
саммит нато в вильнюсе
зерновая сделка
россия
турция
украина
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана.Турецкий лидер отметил, что соглашение продлевалось дважды и обеспечило отправку более 33 млн тонн зерна.По его словам, вопрос продления он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время его визита в Стамбул."У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", – отметил он.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеВ продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООНПочему зерновой коридор нужно закрывать – политолог
https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html
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РИА Новости Крым
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реджеп тайип эрдоган, саммит нато в вильнюсе, зерновая сделка, россия, турция, украина, экономика, политика, новости
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
Эрдоган: Анкара прилагает усилия для продления зерновой сделки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Турция прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана.
Турецкий лидер отметил, что соглашение продлевалось дважды и обеспечило отправку более 33 млн тонн зерна.
"Продолжаются переговоры с целью ее продления", – сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.
По его словам, вопрос продления он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время его визита в Стамбул.
"У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", – отметил он.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года
. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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