https://crimea.ria.ru/20230611/pochemu-zernovoy-koridor-nuzhno-zakryvat---politolog-1129322450.html

Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог

Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог

Украина снова использовала зерновой коридор для удара по российскому боевому кораблю. Она не исполняет ни собственных обязательств, ни тех условий, которые... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T17:35

2023-06-11T17:35

2023-06-11T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украина снова использовала зерновой коридор для удара по российскому боевому кораблю. Она не исполняет ни собственных обязательств, ни тех условий, которые обязались выполнять ее союзники. Поэтому зерновую сделку пора прекращать – такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым высказал крымский политолог Андрей Никифоров.Украинские политики уже сами заявляют, что они не собираются выполнять никаких обязательств, взятых в рамках зерновой инициативы, говорит эксперт. Поэтому вопрос, стоит ли продлевать зерновую сделку, становится все более актуальным.России не стоит ждать истечения двухмесячного срока, на который сделку продлили в последний раз, уверен он."В политике имеют значение не намерения, а возможности. Неважно, по кому они собирались бить, по российскому кораблю или "Турецкому потоку". Важно, что они могут ударить и по тому, и по другому. Значит, надо сделать так, чтобы у них такой возможности не было. Нужно ли для этого сохранять этот коридор для зерновой сделки? Думаю, что нет".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона атаковала безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", патрулирующий в зоне газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все шесть катеров были уничтожены, судно в результате атаки не пострадало.27 мая украинские военные пытались атаковать морскими беспилотниками российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность этих газопроводов. А в октябре прошлого года силовикам удалось задержать диверсантов, которые планировали взорвать "Турецкий поток" на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это былоТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - властиТурция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом

https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

политика, андрей никифоров, зерновая сделка, экономика, турция, украина, россия, мнения