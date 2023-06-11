Рейтинг@Mail.ru
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230611/pochemu-zernovoy-koridor-nuzhno-zakryvat---politolog-1129322450.html
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог
Украина снова использовала зерновой коридор для удара по российскому боевому кораблю. Она не исполняет ни собственных обязательств, ни тех условий, которые... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T17:35
2023-06-11T17:35
эксклюзивы риа новости крым
политика
андрей никифоров
зерновая сделка
экономика
турция
украина
россия
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4f7b3280066b65e81ac5f0bca0b568d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украина снова использовала зерновой коридор для удара по российскому боевому кораблю. Она не исполняет ни собственных обязательств, ни тех условий, которые обязались выполнять ее союзники. Поэтому зерновую сделку пора прекращать – такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым высказал крымский политолог Андрей Никифоров.Украинские политики уже сами заявляют, что они не собираются выполнять никаких обязательств, взятых в рамках зерновой инициативы, говорит эксперт. Поэтому вопрос, стоит ли продлевать зерновую сделку, становится все более актуальным.России не стоит ждать истечения двухмесячного срока, на который сделку продлили в последний раз, уверен он."В политике имеют значение не намерения, а возможности. Неважно, по кому они собирались бить, по российскому кораблю или "Турецкому потоку". Важно, что они могут ударить и по тому, и по другому. Значит, надо сделать так, чтобы у них такой возможности не было. Нужно ли для этого сохранять этот коридор для зерновой сделки? Думаю, что нет".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона атаковала безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", патрулирующий в зоне газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все шесть катеров были уничтожены, судно в результате атаки не пострадало.27 мая украинские военные пытались атаковать морскими беспилотниками российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность этих газопроводов. А в октябре прошлого года силовикам удалось задержать диверсантов, которые планировали взорвать "Турецкий поток" на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это былоТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - властиТурция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html
турция
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7797b66ceb706f3a179d634678fcf2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, андрей никифоров, зерновая сделка, экономика, турция, украина, россия, мнения
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог

Политолог: для удара по "Приазовью" использовали зерновой коридор - пора его закрыть

17:35 11.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСбор урожая в Свердловской области
Сбор урожая в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украина снова использовала зерновой коридор для удара по российскому боевому кораблю. Она не исполняет ни собственных обязательств, ни тех условий, которые обязались выполнять ее союзники. Поэтому зерновую сделку пора прекращать – такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым высказал крымский политолог Андрей Никифоров.

"Украина будет использовать любые средства, которые окажутся у нее в руках. До тех пор, пока ей это оружие дают, оно будет куда-то в нашу сторону лететь. Они используют зерновой коридор, потому что им абсолютно нет дела до международных обязательств, которые брали они либо их союзники. Ограничить их возможности получения разных боевых средств мы пока не можем, значит, надо ограничить возможности их применения", - говорит он.

Украинские политики уже сами заявляют, что они не собираются выполнять никаких обязательств, взятых в рамках зерновой инициативы, говорит эксперт. Поэтому вопрос, стоит ли продлевать зерновую сделку, становится все более актуальным.
"Раньше на поверхности у нас была такая, не объявленная, но веская причина, почему мы два последних раза эту зерновую сделку продлевали. Это были два тура президентских выборов в Турции. Теперь мы туркам помогли выбрать Эрдогана, в том числе благодаря этой зерновой сделке. Может, пора ее закрывать?" - иронизирует Андрей Никифоров.
России не стоит ждать истечения двухмесячного срока, на который сделку продлили в последний раз, уверен он.
"В политике имеют значение не намерения, а возможности. Неважно, по кому они собирались бить, по российскому кораблю или "Турецкому потоку". Важно, что они могут ударить и по тому, и по другому. Значит, надо сделать так, чтобы у них такой возможности не было. Нужно ли для этого сохранять этот коридор для зерновой сделки? Думаю, что нет".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона атаковала безэкипажными катерами корабль ЧФ "Приазовье", патрулирующий в зоне газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все шесть катеров были уничтожены, судно в результате атаки не пострадало.
27 мая украинские военные пытались атаковать морскими беспилотниками российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность этих газопроводов. А в октябре прошлого года силовикам удалось задержать диверсантов, которые планировали взорвать "Турецкий поток" на территории России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
Уничтожение беспилотного катера
16:53
Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаАндрей НикифоровЗерновая сделкаЭкономикаТурцияУкраинаРоссияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
18:32Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:15Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов
18:09Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
17:42Как будут ходит поезда в Крыму после повреждения путей - перевозчик
17:35Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог
16:53Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
16:41Аксенов: в Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути - причины выясняют
15:49Движение поездов под Белгородом частично восстановлено
15:09Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
14:25Какие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
14:24ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
14:05В Японии произошло мощное землетрясение
13:44Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице
12:44Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети
12:11Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота
11:41МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
11:26Стаса Пьеху экстренно госпитализировали
11:11В Белгородской области остановлено железнодорожное сообщение
10:45В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
Лента новостейМолния