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Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221227/turtsiya-nashla-58-mlrd-kubometrov-gaza-chto-budet-s-khabom-1126153173.html
Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
Найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T20:21
2022-12-27T20:21
эксклюзивы риа новости крым
турция
газ
экономика
политика
мнения
андрей чупрыгин
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубическим метров.Оппортунист высшего классаПо мнению Чупрыгина, найденные в Черном море залежи не смогут закрыть потребности для экспортных задач Турции, но Эрдоган вполне может изменить позицию по Турецкому газотранспортному потоку, исходя из обстоятельств."Если будет нужно, он сможет слегка остудить отношения с Россией, используя Черноморский запас как предлог. Или наоборот, если ситуация будет диктовать другие условия, он скажет, что, несмотря на находку, задача стоит стать международным газовым хабом с целью поставок на Европу, поэтому газа необходимо больше", — предположил эксперт.При этом он не берется прогнозировать дальнейшие действия турецкого лидера, так как, по его убеждению, они будут зависеть от политической ситуации.Старший преподаватель Школы востоковедения также напомнил, что Турция уже находила залежи газа в Черном море около года назад, и тогда его хотели использовать для внутренних потребностей страны."Предварительные оценки этих запасов говорили о том, что они могут в определенной степени закрыть внутреннюю потребность Турции в газе. Но Эрдоган хочет сделать свою страну транзитным хабом для международной торговли, поэтому ему, чтобы осуществить эту идею, требуются внешние поставки, в том числе из России", — объяснил востоковед.Нужен ли Европе такой газПо мнению Чупрыгина, Европа от этого газа отказываться не будет, если Турция предложит выгодную цену. Кроме того, он отметил, что отношения Эрдогана с европейским руководством на самом деле "не такие сложные, какими мы их иногда считаем"."Отношения Эрдогана с Европой не на столько напряженные, как кажутся со стороны. И европейцы, и американцы прекрасно понимают, что Турция - единственная страна НАТО, которая находится на Ближнем Востоке и обладает второй по мощности армией внутри блока. Это серьезно. Жертвовать этим не будет никто", — заключил востоковед.Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.С 15 февраля в Евросоюзе цены на газ будут корректироваться в зависимости от стоимости месячного контракта. Об этом министры энергетики стран ЕС договорились в понедельник. Если контракт будет превышать 180 евро (около 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) в течение трех дней — цены будут меняться. Так европейские власти планируют оградить население от скачков цен.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган "Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе
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https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html
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турция, газ, экономика, политика, мнения, андрей чупрыгин, реджеп тайип эрдоган, черное море, россия
Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом

Востоковед Чупрыгин: изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены

20:21 27.12.2022
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубическим метров.

Оппортунист высшего класса

По мнению Чупрыгина, найденные в Черном море залежи не смогут закрыть потребности для экспортных задач Турции, но Эрдоган вполне может изменить позицию по Турецкому газотранспортному потоку, исходя из обстоятельств.
"Если будет нужно, он сможет слегка остудить отношения с Россией, используя Черноморский запас как предлог. Или наоборот, если ситуация будет диктовать другие условия, он скажет, что, несмотря на находку, задача стоит стать международным газовым хабом с целью поставок на Европу, поэтому газа необходимо больше", — предположил эксперт.
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При этом он не берется прогнозировать дальнейшие действия турецкого лидера, так как, по его убеждению, они будут зависеть от политической ситуации.

"Эрдоган – оппортунист, притом высшего класса и в хорошем смысле. Он использует любые возможности, которые перед ним возникают. И у него впереди выборы – этим летом. А гарантии того, что он победит, никто дать не может. Поэтому президент Турции будет идти вслед за политической необходимостью, исходя из задачи победить на этих выборах", — пояснил Чупрыгин.

Старший преподаватель Школы востоковедения также напомнил, что Турция уже находила залежи газа в Черном море около года назад, и тогда его хотели использовать для внутренних потребностей страны.
"Предварительные оценки этих запасов говорили о том, что они могут в определенной степени закрыть внутреннюю потребность Турции в газе. Но Эрдоган хочет сделать свою страну транзитным хабом для международной торговли, поэтому ему, чтобы осуществить эту идею, требуются внешние поставки, в том числе из России", — объяснил востоковед.

Нужен ли Европе такой газ

По мнению Чупрыгина, Европа от этого газа отказываться не будет, если Турция предложит выгодную цену. Кроме того, он отметил, что отношения Эрдогана с европейским руководством на самом деле "не такие сложные, какими мы их иногда считаем".
"Отношения Эрдогана с Европой не на столько напряженные, как кажутся со стороны. И европейцы, и американцы прекрасно понимают, что Турция - единственная страна НАТО, которая находится на Ближнем Востоке и обладает второй по мощности армией внутри блока. Это серьезно. Жертвовать этим не будет никто", — заключил востоковед.
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Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.
С 15 февраля в Евросоюзе цены на газ будут корректироваться в зависимости от стоимости месячного контракта. Об этом министры энергетики стран ЕС договорились в понедельник. Если контракт будет превышать 180 евро (около 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) в течение трех дней — цены будут меняться. Так европейские власти планируют оградить население от скачков цен.
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