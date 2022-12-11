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Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган
Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание в Турции газового хаба,... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T16:59
2022-12-11T16:59
2022-12-11T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание в Турции газового хаба, реализацию "зерновой сделки", ситуацию вокруг Украины, а также урегулирование в Сирии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.Лидеры двух стран также подробно обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.Кроме того, в разговоре президенты затронули вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Глава российского государства акцентировал внимание на необходимости устранить препятствия для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран.Помимо этого, Путин изложил Эрдогану "принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эрдоган держит слово" — Путин о решении по газовому хабу в ТурцииПочему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение экспертаВторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, россия, экономика, политика, новости
Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган
Кремль: Путин и Эрдоган обсудили газовый хаб, зерновую сделку и ситуацию вокруг Украины
16:59 11.12.2022 (обновлено: 17:38 11.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание в Турции газового хаба, реализацию "зерновой сделки", ситуацию вокруг Украины, а также урегулирование в Сирии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.
"Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также подробно обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.
Кроме того, в разговоре президенты затронули вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Глава российского государства акцентировал внимание на необходимости устранить препятствия для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран.
Помимо этого, Путин изложил Эрдогану "принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".
"Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", — добавили в пресс-службе Кремля.
В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб
для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.
Эрдоган поддержал инициативу российского лидера
, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу.
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