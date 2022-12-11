https://crimea.ria.ru/20221211/gazovyy-khab-i-ukraina-o-chem-govorili-putin-i-erdogan-1125809310.html

Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган

Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание в Турции газового хаба,... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T16:59

2022-12-11T16:59

2022-12-11T17:38

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили создание в Турции газового хаба, реализацию "зерновой сделки", ситуацию вокруг Украины, а также урегулирование в Сирии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.Лидеры двух стран также подробно обсудили вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.Кроме того, в разговоре президенты затронули вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов и экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Глава российского государства акцентировал внимание на необходимости устранить препятствия для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран.Помимо этого, Путин изложил Эрдогану "принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".В октябре этого года Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря такому хабу можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции уже начали соответствующую совместную работу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эрдоган держит слово" — Путин о решении по газовому хабу в ТурцииПочему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение экспертаВторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, россия, экономика, политика, новости