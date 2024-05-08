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Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
Легендарная картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые будет представлена на выставке в городе-герое в День Победы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T14:18
2024-05-08T14:18
80 лет освобождения крыма
севастополь
художественный музей им. крошицкого
михаил развожаев
новости крыма
история
культура
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Легендарная картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые будет представлена на выставке в городе-герое в День Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Картина была написана в Москве в 1942 году, но ни разу не выставлялась в экспозициях городских музеев.Художник специально изобразил морскую пехоту в белом, хотя знал, что они носили черное. Так он старался противопоставить силы добра гитлеровским захватчикам. Для позирования ему пришлось пригласить знакомую спортсменку, так как сильной мужской модели в Москве было не отыскать: все ушли на фронт, поделился губернатор историей написания полотна.Картину "Оборона Севастополя" привезли в художественный музей имени Крошицкого из Русского музея Санкт-Петербурга. Ее везли вместе с рамой в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем. Чтобы бережно выгрузить картину размером 2×4 метра, понадобилось десять человек.Выставка одной картины откроется 9 мая и продлится до 29 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностейОсвобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографикеКак можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия
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РИА Новости Крым
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севастополь, художественный музей им. крошицкого, михаил развожаев, новости крыма, история, культура, оборона севастополя (1941-1942 гг.)
Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое

Картину "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое в День Победы

14:18 08.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Свердлов / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Оборона Севастополя".
Репродукция картины Оборона Севастополя. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Свердлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Легендарная картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые будет представлена на выставке в городе-герое в День Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Картина была написана в Москве в 1942 году, но ни разу не выставлялась в экспозициях городских музеев.
"Этого события наш город ждал очень давно, - написал в своем Telegram-канале Развожаев. - В этой картине – вся любовь Александра Дейнеки к городу, его жителям и защитникам, и еще - непримиримая ненависть к разрушившим его врагам. В основу композиции была положена яростная схватка".
Художник специально изобразил морскую пехоту в белом, хотя знал, что они носили черное. Так он старался противопоставить силы добра гитлеровским захватчикам. Для позирования ему пришлось пригласить знакомую спортсменку, так как сильной мужской модели в Москве было не отыскать: все ушли на фронт, поделился губернатор историей написания полотна.
Картину "Оборона Севастополя" привезли в художественный музей имени Крошицкого из Русского музея Санкт-Петербурга. Ее везли вместе с рамой в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем. Чтобы бережно выгрузить картину размером 2×4 метра, понадобилось десять человек.
Выставка одной картины откроется 9 мая и продлится до 29 июня.
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