https://crimea.ria.ru/20240508/polotno-oborona-sevastopolya-vpervye-predstavyat-v-gorode-geroe-1137126223.html

Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое

Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое

Легендарная картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые будет представлена на выставке в городе-герое в День Победы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T14:18

2024-05-08T14:18

2024-05-08T14:18

80 лет освобождения крыма

севастополь

художественный музей им. крошицкого

михаил развожаев

новости крыма

история

культура

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Легендарная картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" впервые будет представлена на выставке в городе-герое в День Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Картина была написана в Москве в 1942 году, но ни разу не выставлялась в экспозициях городских музеев.Художник специально изобразил морскую пехоту в белом, хотя знал, что они носили черное. Так он старался противопоставить силы добра гитлеровским захватчикам. Для позирования ему пришлось пригласить знакомую спортсменку, так как сильной мужской модели в Москве было не отыскать: все ушли на фронт, поделился губернатор историей написания полотна.Картину "Оборона Севастополя" привезли в художественный музей имени Крошицкого из Русского музея Санкт-Петербурга. Ее везли вместе с рамой в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем. Чтобы бережно выгрузить картину размером 2×4 метра, понадобилось десять человек.Выставка одной картины откроется 9 мая и продлится до 29 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностейОсвобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографикеКак можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, художественный музей им. крошицкого, михаил развожаев, новости крыма, история, культура, оборона севастополя (1941-1942 гг.)