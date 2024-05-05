https://crimea.ria.ru/20240505/osvobozhdenie-sevastopolya---khronika-razgroma-fashistov-v-infografike-1136287427.html

Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике

Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике

Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T16:06

2024-05-05T16:06

2024-05-05T16:06

80 лет освобождения крыма

севастополь

крым в великой отечественной войне

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история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. Штурм Севастопольского укрепленного района советские войска начали при массированной поддержке всей авиации фронта. В течение трех дней бойцы Красной армии уничтожили 20 тысяч и пленили 21 тысячу фашистов.К годовщине начала освобождения города РИА Новости Крым приводит инфографику, в которой отражены основные мероприятия и цифры операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Видеомост, приуроченный к 80-летию освобождения СевастополяВ Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуостроваКак будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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