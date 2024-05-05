https://crimea.ria.ru/20240505/osvobozhdenie-sevastopolya---khronika-razgroma-fashistov-v-infografike-1136287427.html
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T16:06
2024-05-05T16:06
2024-05-05T16:06
80 лет освобождения крыма
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крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. Штурм Севастопольского укрепленного района советские войска начали при массированной поддержке всей авиации фронта. В течение трех дней бойцы Красной армии уничтожили 20 тысяч и пленили 21 тысячу фашистов.К годовщине начала освобождения города РИА Новости Крым приводит инфографику, в которой отражены основные мероприятия и цифры операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Видеомост, приуроченный к 80-летию освобождения СевастополяВ Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуостроваКак будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Как Красная Армия Освобождала город-герой Севастополь - инфографика