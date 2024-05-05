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Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
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Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T16:06
2024-05-05T16:06
80 лет освобождения крыма
севастополь
крым в великой отечественной войне
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. Штурм Севастопольского укрепленного района советские войска начали при массированной поддержке всей авиации фронта. В течение трех дней бойцы Красной армии уничтожили 20 тысяч и пленили 21 тысячу фашистов.К годовщине начала освобождения города РИА Новости Крым приводит инфографику, в которой отражены основные мероприятия и цифры операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Видеомост, приуроченный к 80-летию освобождения СевастополяВ Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуостроваКак будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крым, новости крыма, история
Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике

Как Красная Армия Освобождала город-герой Севастополь - инфографика

16:06 05.05.2024
 
© РИА Новости КрымИГ Освобождение Крыма. Освобождение Севастополя
ИГ Освобождение Крыма. Освобождение Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Генеральный штурм Севастополя начался 5 мая. 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь.
Штурм Севастопольского укрепленного района советские войска начали при массированной поддержке всей авиации фронта. В течение трех дней бойцы Красной армии уничтожили 20 тысяч и пленили 21 тысячу фашистов.
К годовщине начала освобождения города РИА Новости Крым приводит инфографику, в которой отражены основные мероприятия и цифры операции.
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80 лет освобождения КрымаСевастопольКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаКрымНовости КрымаИстория
 
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