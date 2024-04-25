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Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев
Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев
В этом году 9 мая в Севастополе будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. По поручению президента РФ... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:15
2024-04-25T20:15
севастополь
михаил развожаев
день победы
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крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В этом году 9 мая в Севастополе будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. По поручению президента РФ праздничные мероприятия в честь этого события пройдут во всех городах-героях России, напомнил в эфире канала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.И добавил, что будут и "разговоры о важном" в школах, посвященные Севастополю, различные культурные мероприятия во всех городах России, прежде всего в городах-героях.В Севастополе из соображений безопасности пока нет возможности проводить такие массовые мероприятия, как Бессмертный полк или традиционный парад. Атмосферу праздника будут создавать точечные мероприятия в разных районах."Будут праздничные концерты, встречи с ветеранами, даже онлайн-конференцию проведем между нашими ветеранами-севастопольцами и их однополчанами из Москвы. Выставки будут различные. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме, такой опыт у Севастополя уже был в период пандемии. Город будет жить праздником, но соблюдая при этом максимальные меры безопасности", - рассказал Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что в Севастополе уже производятся традиционные праздничные выплаты ветеранам и установленные по инициативе президента России выплаты жителям осажденного города. Для этих категорий состоится также традиционный концерт.19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе. В тот же день было принято решение установить федеральные выплаты жителям, пережившим вторую героическую осаду города.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам "Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне Как можно отпраздновать День Победы в России
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, день победы, новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Как будут праздновать День Победы в Севастополе - Развожаев

День освобождения города-героя Севастополя будут праздновать по всей России

20:15 25.04.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРепетиция военного парада в честь Дня Победы в Севастополе
Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В этом году 9 мая в Севастополе будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. По поручению президента РФ праздничные мероприятия в честь этого события пройдут во всех городах-героях России, напомнил в эфире канала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Президент также поручил дополнительно всем федеральным органам власти подключиться к тому, чтобы дата восьмидесятилетия освобождения Севастополя, которая совпадает с Днем Победы, в этом году была отдельно отмечена", - сообщил он.
И добавил, что будут и "разговоры о важном" в школах, посвященные Севастополю, различные культурные мероприятия во всех городах России, прежде всего в городах-героях.
В Севастополе из соображений безопасности пока нет возможности проводить такие массовые мероприятия, как Бессмертный полк или традиционный парад. Атмосферу праздника будут создавать точечные мероприятия в разных районах.
"Будут праздничные концерты, встречи с ветеранами, даже онлайн-конференцию проведем между нашими ветеранами-севастопольцами и их однополчанами из Москвы. Выставки будут различные. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме, такой опыт у Севастополя уже был в период пандемии. Город будет жить праздником, но соблюдая при этом максимальные меры безопасности", - рассказал Михаил Развожаев.
Губернатор напомнил, что в Севастополе уже производятся традиционные праздничные выплаты ветеранам и установленные по инициативе президента России выплаты жителям осажденного города. Для этих категорий состоится также традиционный концерт.
19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе. В тот же день было принято решение установить федеральные выплаты жителям, пережившим вторую героическую осаду города.
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