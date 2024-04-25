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Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам
Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам
Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T12:55
2024-04-25T13:14
новости крыма
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международная медиагруппа "россия сегодня"
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память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского проекта "Вызов Первых".Представители организаторов, которыми являются "Движение первых" и Министерство спорта Крыма", поздравили юных спортсменов с участием в знаковых соревнованиях, пожелав им оправдывать звание первых в победах на разных уровнях и в разных сферах, а не только в спорте.Спортивные состязания пройдут 25-26 апреля на площадке "Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым". Участие в эстафетах и турнирах принимают около 400 юных спортсменов из Крыма в возрасте от 6 до 18 лет. Команда победителей удостоится права представлять республику на региональных соревнованиях.Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня" накануне, 24 апреля. В этом году эта Всероссийская акция проводится уже в 20-й раз. Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жителям и гостям города-героя в преддверии Дня Победы раздадут 90 тысяч георгиевских лент.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке В новых регионах России появились "Волонтеры Победы" Тайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимках
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новости крыма, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", акция "георгиевская ленточка", история, память, великая отечественная война
Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам

Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам "Движения первых"

12:55 25.04.2024 (обновлено: 13:14 25.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта Вызов Первых. - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского проекта "Вызов Первых".

"Мы, крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", в рамках празднования Великой Победы хотим вручить участникам георгиевские ленточки, чтобы вы носили их с гордостью. Акцию "Георгиевская ленточка" создавали наши журналисты 20 лет назад. Собой она олицетворяет символ Победы, символ благодарности нашим защитникам, независимо от времени", – рассказала руководитель проектов РИА Новости Крым Анна Дятлова.

Представители организаторов, которыми являются "Движение первых" и Министерство спорта Крыма", поздравили юных спортсменов с участием в знаковых соревнованиях, пожелав им оправдывать звание первых в победах на разных уровнях и в разных сферах, а не только в спорте.
Спортивные состязания пройдут 25-26 апреля на площадке "Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым". Участие в эстафетах и турнирах принимают около 400 юных спортсменов из Крыма в возрасте от 6 до 18 лет. Команда победителей удостоится права представлять республику на региональных соревнованиях.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта Вызов Первых.
1 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта Вызов Первых.
2 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта Вызов Первых.
3 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня" накануне, 24 апреля. В этом году эта Всероссийская акция проводится уже в 20-й раз. Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жителям и гостям города-героя в преддверии Дня Победы раздадут 90 тысяч георгиевских лент.

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