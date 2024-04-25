Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам
Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам "Движения первых"
12:55 25.04.2024 (обновлено: 13:14 25.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского проекта "Вызов Первых".
"Мы, крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", в рамках празднования Великой Победы хотим вручить участникам георгиевские ленточки, чтобы вы носили их с гордостью. Акцию "Георгиевская ленточка" создавали наши журналисты 20 лет назад. Собой она олицетворяет символ Победы, символ благодарности нашим защитникам, независимо от времени", – рассказала руководитель проектов РИА Новости Крым Анна Дятлова.
Представители организаторов, которыми являются "Движение первых" и Министерство спорта Крыма", поздравили юных спортсменов с участием в знаковых соревнованиях, пожелав им оправдывать звание первых в победах на разных уровнях и в разных сферах, а не только в спорте.
Спортивные состязания пройдут 25-26 апреля на площадке "Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым". Участие в эстафетах и турнирах принимают около 400 юных спортсменов из Крыма в возрасте от 6 до 18 лет. Команда победителей удостоится права представлять республику на региональных соревнованиях.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
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В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
2 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
3 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Крыму стартовали спортивные соревнования в рамках Всероссийского проекта "Вызов Первых".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня" накануне, 24 апреля. В этом году эта Всероссийская акция проводится уже в 20-й раз. Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жителям и гостям города-героя в преддверии Дня Победы раздадут 90 тысяч георгиевских лент.
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