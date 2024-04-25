https://crimea.ria.ru/20240425/sotrudniki-ria-novosti-krym-razdali-georgievskie-lenty-yunym-sportsmenam-1136844811.html

Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам

Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Сотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменам

Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T12:55

2024-04-25T12:55

2024-04-25T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым в рамках всероссийской акции вручили георгиевские ленточки участникам первых в истории Крыма спортивных соревнований Всероссийского проекта "Вызов Первых".Представители организаторов, которыми являются "Движение первых" и Министерство спорта Крыма", поздравили юных спортсменов с участием в знаковых соревнованиях, пожелав им оправдывать звание первых в победах на разных уровнях и в разных сферах, а не только в спорте.Спортивные состязания пройдут 25-26 апреля на площадке "Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым". Участие в эстафетах и турнирах принимают около 400 юных спортсменов из Крыма в возрасте от 6 до 18 лет. Команда победителей удостоится права представлять республику на региональных соревнованиях.Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня" накануне, 24 апреля. В этом году эта Всероссийская акция проводится уже в 20-й раз. Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жителям и гостям города-героя в преддверии Дня Победы раздадут 90 тысяч георгиевских лент.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке В новых регионах России появились "Волонтеры Победы" Тайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимках

https://crimea.ria.ru/20240424/kak-pravilno-nosit-georgievskuyu-lentu-1136811330.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", акция "георгиевская ленточка", история, память, великая отечественная война