https://crimea.ria.ru/20240424/v-rossii-startovala-aktsiya-georgievskaya-lentochka-1136802430.html

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T12:17

2024-04-24T12:17

2024-04-24T12:33

георгиевская лента

дмитрий киселев

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111430/06/1114300673_0:152:5568:3284_1920x0_80_0_0_4908290ab8d3d4d47cbd054aca2ea715.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В России стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Весной 2024 года акция проходит двадцатый раз. По традиции первые георгиевские ленты можно было получить у стен международной медиагруппы "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта ставшая народной акция.По его словам, георгиевская лента напоминает не только о подвиге наших отцов и дедов, но и о тех вызовах, которые стоят перед Россией и которым нужно соответствовать."Сейчас идет война за новую конструкцию мира. Я уверен, что мы ее выиграем и наступит опять более или менее продолжительный мир. Вечного мира не бывает, но в этом, собственно, и есть содержание нашего времени, и эта георгиевская лента об этом напоминает каждому. Так что будем соответствовать и каждый на своем месте - мы работаем на общую победу", - сказал Киселев.Важность акции "Георгиевская ленточка" также подчеркнула в своем видеообращении главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что георгиевскую ленту в нашей стране принято носить с гордостью "всегда на самом заметном месте". Заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко назвала георгиевскую ленту символом, который сегодня объединяет миллионы жителей России и других стран. "После начала специальной военной операции акция приобрела особое звучание. Я бы сказала, что само значение символа георгиевской ленты стало шире. Раньше, 20 лет назад, когда начиналась акция, георгиевскую ленту повязывали в знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за великую Победу. Сейчас георгиевская лента - это символ уважения к защитникам Отечества разных исторических эпох, в том числе, это благодарность нашим защитникам, которые сегодня в зоне проведения специальной военной операции борются с неонацизмом", - акцентировала она.В этом году как всегда раздавать георгиевские ленты будут представители всероссийского движения "Волонтеры победы" - более 30 тысяч человек в каждом регионе страны, в том числе и в четырех новых, а также за рубежом, уточнила Занко. "За рубежом наши добровольцы будут раздавать георгиевские ленты в 35 странах. Среди них, например, Кипр, Турция, Конго, Марокко, Узбекистан, Перу, Киргизия, Азербайджан и другие государства. К сожалению, не во всех странах мы сможем провести акцию, потому что ряд государств запретили георгиевскую ленту на законодательном уровне. Например, это Украина, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония и ряд других государств. Почему они это делают? Потому что боятся, потому что георгиевская лента - это символ правды, это символ, который объединяет миллионы жителей России и других стран", - убеждена она.Во всех регионах России акция будет проходить с 24 апреля по 9 мая. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленты в России и за рубежом, доступны на сайте волонтерыпобеды.рф. В акции также принимают участие многие другие государственные и общественные организации, в том числе Россотрудничество, Роспатриотцентр, школьные и студенческие молодежные объединения. Среди активных участников - волонтеры Московского педагогического государственного университета и кадеты московской школы № 1238.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"Как можно отпраздновать День Победы в РоссииТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне

https://crimea.ria.ru/20240411/80-let-so-dnya-osvobozhdeniya-kerchi-voyna-glazami-rebenka-1136471058.html

https://crimea.ria.ru/20240411/unikalnyy-fotoproekt-rossii-segodnya-o-pobede-predstavili-v-sudake-1136479996.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгиевская лента, дмитрий киселев, маргарита симоньян