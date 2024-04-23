https://crimea.ria.ru/20240423/kak-mozhno-otprazdnovat-den-pobedy-v-rossii-1136786160.html
Как можно отпраздновать День Победы в России
Как можно отпраздновать День Победы в России - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Как можно отпраздновать День Победы в России
Жителям России предлагают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с помощью альтернативных форматов и акций в условиях отмены шествия... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T18:19
2024-04-23T18:19
2024-04-23T18:19
80 лет освобождения крыма
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
бессмертный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жителям России предлагают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с помощью альтернативных форматов и акций в условиях отмены шествия "Бессмертного полка" во всех регионах страны.По словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, формат акций предполагает временной срок с 1 по 12 мая как минимум.Елена Цунаева отметила, что ряд акций уже стали популярны в народе. К примеру, россиянам полюбился вариант носить изображение своего ветерана на одежде, закреплять его на личном автомобиле, размещать на воротах и в окнах частных домов и квартир. Также регионы могут устроить автопробеги, транслировать портреты героев на видеоэкранах в общественных местах, а каждый гражданин России может разместить портрет своего родственника-героя в соцсетях на аватарке.Еще один формат – галереи памяти. Он предполагает размещение в публичных местах, парках, скверах портретов героев-уроженцев того или иного региона с информацией о людях и их подвигах.Что же касается шествий "Бессмертного полка" за рубежом, то, по словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России", уже более 60 стран подали запросы на проведение шествия в очном формате в соответствии с действующим законодательством тех или иных стран.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествия "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших в других формах.Об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 19 апреля сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении КрымаИсторик провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, бессмертный полк, елена цунаева , общество, память, история, праздники и памятные даты, новости
Как можно отпраздновать День Победы в России
Альтернативные форматы празднования Дня Победы предлагают в "Бессмертном полку России"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым.
Жителям России предлагают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с помощью альтернативных форматов и акций в условиях отмены шествия
"Бессмертного полка" во всех регионах страны.
По словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, формат акций предполагает временной срок с 1 по 12 мая как минимум.
"Судьба каждой семьи связана с Днем Победы. Праздновать мы будем его в Год семьи, который объявлен в нашей стране, и мы очень рассчитываем, что в каждой акции будут принимать участие именно семьи, поскольку народная память формирует память общегосударственную", - сказала она во время пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Елена Цунаева отметила, что ряд акций уже стали популярны в народе. К примеру, россиянам полюбился вариант носить изображение своего ветерана на одежде, закреплять его на личном автомобиле, размещать на воротах и в окнах частных домов и квартир.
Также регионы могут устроить автопробеги, транслировать портреты героев на видеоэкранах в общественных местах, а каждый гражданин России может разместить портрет своего родственника-героя в соцсетях на аватарке.
"Новая акция "Бессмертного полка России" - на общественном транспорте. С 1 по 12 мая предлагается на машинах общественного транспорта и тех, что задействованы, например, в ЖКХ, машинах скорой помощи и так далее размещать портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. У нас также есть предложение разместить такие фото на водном транспорте - на речных трамваях, прогулочных яхтах судах с воздушными подушками. С этим же предложением мы обратились к тем, кто в эти дни организует парусные регаты", - сказала она.
Еще один формат – галереи памяти. Он предполагает размещение в публичных местах, парках, скверах портретов героев-уроженцев того или иного региона с информацией о людях и их подвигах.
Что же касается шествий "Бессмертного полка" за рубежом, то, по словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России", уже более 60 стран подали запросы на проведение шествия в очном формате в соответствии с действующим законодательством тех или иных стран.
"Более чем в ста странах шествия в том ином формате пройдут, в том числе и на территории посольств России, что не требует заявок", - уточнила она.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествия "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших в других формах.
Об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 19 апреля сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.
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