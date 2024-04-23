https://crimea.ria.ru/20240423/kak-mozhno-otprazdnovat-den-pobedy-v-rossii-1136786160.html

Как можно отпраздновать День Победы в России

Как можно отпраздновать День Победы в России - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Как можно отпраздновать День Победы в России

Жителям России предлагают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с помощью альтернативных форматов и акций в условиях отмены шествия... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T18:19

2024-04-23T18:19

2024-04-23T18:19

80 лет освобождения крыма

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Жителям России предлагают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с помощью альтернативных форматов и акций в условиях отмены шествия "Бессмертного полка" во всех регионах страны.По словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, формат акций предполагает временной срок с 1 по 12 мая как минимум.Елена Цунаева отметила, что ряд акций уже стали популярны в народе. К примеру, россиянам полюбился вариант носить изображение своего ветерана на одежде, закреплять его на личном автомобиле, размещать на воротах и в окнах частных домов и квартир. Также регионы могут устроить автопробеги, транслировать портреты героев на видеоэкранах в общественных местах, а каждый гражданин России может разместить портрет своего родственника-героя в соцсетях на аватарке.Еще один формат – галереи памяти. Он предполагает размещение в публичных местах, парках, скверах портретов героев-уроженцев того или иного региона с информацией о людях и их подвигах.Что же касается шествий "Бессмертного полка" за рубежом, то, по словам сопредседателя Центрального штаба "Бессмертный полк России", уже более 60 стран подали запросы на проведение шествия в очном формате в соответствии с действующим законодательством тех или иных стран.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествия "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших в других формах.Об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 19 апреля сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении КрымаИсторик провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, бессмертный полк, елена цунаева , общество, память, история, праздники и памятные даты, новости