https://crimea.ria.ru/20240418/vokalisty-iz-15-stran-primut-uchastie-v-festivale-doroga-na-yaltu-1136643083.html

Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"

Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту" - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"

Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T06:36

2024-04-18T06:36

2024-04-18T06:21

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

москва

культура

общество

народный артист рсфср лев лещенко

вадим волченко

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/03/1119429827_0:285:2966:1953_1920x0_80_0_0_24a7a1c30a2a64dc048e38c8bc55a547.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли вокалисты из 15 стран, сообщают организаторы фестиваля.По информации организаторов, оргкомитет в этом году получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которых пригласили в Москву.На фестивале прозвучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках вокалистов-конкурсантов. В первый день в Малом зале Кремлевского дворца пройдут сольные выступления. А 1 мая в Большом зале зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими звездами, среди которых Зара, Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Алексей Маклаков, Полина Агуреева, Алексей Петрухин, Юта, Анна Большова, Александра Воробьева, Василий Герелло.Лауреатов фестиваля "Дорога на Ялту" определит жюри. В его состав вошли, в том числе, Денис Майданов, Кай Метов, Александр Скляр, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Председатель жюри – народный артист РСФСР Лев Лещенко.Онлайн-трансляция "Дороги на Ялту" пройдет на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров.Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Идея фестиваля - сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ советского и русского солдата-освободителя, напомнить о страшной цене, которую пришлось заплатить нашей стране и нашим людям за избавление от чумы фашизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПесни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , москва, культура, общество, народный артист рсфср лев лещенко, вадим волченко, новости