https://crimea.ria.ru/20240418/vokalisty-iz-15-stran-primut-uchastie-v-festivale-doroga-na-yaltu-1136643083.html
Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту" - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T06:36
2024-04-18T06:36
2024-04-18T06:21
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
москва
культура
общество
народный артист рсфср лев лещенко
вадим волченко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли вокалисты из 15 стран, сообщают организаторы фестиваля.По информации организаторов, оргкомитет в этом году получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которых пригласили в Москву.На фестивале прозвучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках вокалистов-конкурсантов. В первый день в Малом зале Кремлевского дворца пройдут сольные выступления. А 1 мая в Большом зале зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими звездами, среди которых Зара, Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Алексей Маклаков, Полина Агуреева, Алексей Петрухин, Юта, Анна Большова, Александра Воробьева, Василий Герелло.Лауреатов фестиваля "Дорога на Ялту" определит жюри. В его состав вошли, в том числе, Денис Майданов, Кай Метов, Александр Скляр, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Председатель жюри – народный артист РСФСР Лев Лещенко.Онлайн-трансляция "Дороги на Ялту" пройдет на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров.Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Идея фестиваля - сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ советского и русского солдата-освободителя, напомнить о страшной цене, которую пришлось заплатить нашей стране и нашим людям за избавление от чумы фашизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПесни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"
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музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , москва, культура, общество, народный артист рсфср лев лещенко, вадим волченко, новости
Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
В песенном фестивале "Дорога на Ялту" примут участие вокалисты из 15 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" пройдет 28 апреля и 1 мая в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В этом году в финал вышли вокалисты из 15 стран, сообщают организаторы фестиваля.
"В финал 2024 года, который пройдет в два этапа, вышли представители Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции, Франции", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, оргкомитет в этом году получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которых пригласили в Москву.
На фестивале прозвучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках вокалистов-конкурсантов. В первый день в Малом зале Кремлевского дворца пройдут сольные выступления. А 1 мая в Большом зале зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими звездами, среди которых Зара, Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Алексей Маклаков, Полина Агуреева, Алексей Петрухин, Юта, Анна Большова, Александра Воробьева, Василий Герелло.
Лауреатов фестиваля "Дорога на Ялту" определит жюри. В его состав вошли, в том числе, Денис Майданов, Кай Метов, Александр Скляр, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Председатель жюри – народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Онлайн-трансляция "Дороги на Ялту" пройдет на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров.
Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва. Идея фестиваля - сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ советского и русского солдата-освободителя, напомнить о страшной цене, которую пришлось заплатить нашей стране и нашим людям за избавление от чумы фашизма.
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