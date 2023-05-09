https://crimea.ria.ru/20230509/russkie-pesni-voennykh-let-speli-molodye-ispolniteli-iz-raznykh-stran-mira-1128565605.html

Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира

Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира

Флешмоб крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" #народныепеснипобеды вышел на международный уровень. Композиции, посвященные Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T14:26

2023-05-09T14:26

2023-05-09T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Флешмоб крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" #народныепеснипобеды вышел на международный уровень. Композиции, посвященные Великой Отечественной войне 9 мая исполнили участники фестиваля "Дорога на Ялту" - русские и иностранцы.Среди исполнителей – профессиональный певец из Индонезии Лаурентиус Раймонд Джуниор Пардамеан, который выбрал для исполнения именитую песню, которую мы лучше всего знаем по исполнению Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам".Раймонд считает, что музыка – это язык мира, который помогает каждому и соединяет народы.Эстафету подхватила "Золотой голос России" Екатерина Линковская. Не очень широко известная композиция "Цветущих яблонь пряный запах" в ее исполнении приобрела совершенно новое, абсолютно лирическое звучание.Наш соотечественник, который часто бывает с гастролями в Крыму, Ярослав Сумишевский исполнил свою любимую "Смуглянку" из фильма "В бой идут одни старики".2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Как и многие другие россияне мы считаем, что песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.Песенный флешмоб в преддверии 9 мая активно подхватили артисты крымских театров и простые симферопольцы. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и в эти праздничные дни спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной, выложив их в соцсети с хэштегом #народныепеснипобеды.Пятый юбилейный фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в начале мая в Государственном Кремлевском Дворце. Советские песни о Великой Отечественной войне прозвучали в исполнении вокалистов из Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии и Китая. Всего в этом сезоне организационный комитет получил заявки из 56 стран. Премьера эфирной версии гала-концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19.45 на телеканале "Культура".Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проводится с 2019 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, правительства Республики Крым, ВГТРК. Организатор – Фонд "Гуманитарный мир". Первые три года фестиваль проходил в Крыму. В 2022 году впервые открылся в Московском театре мюзикла с прямыми трансляциями на городских экранах Ялты и Симферополя.Сегодня является одним из самых значимых ежегодных культурных событий и ярким телевизионным проектом, посвященным Великой Победе. Сохранить и донести историческую память о Великой Отечественной войне – такую идею заложили в "Дорогу на Ялту" президент фестиваля Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс. За период существования фестиваля в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран, а телевизионные версии и онлайн-трансляции концертов посмотрели десятки миллионов зрителей во всем мире.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПозор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в РоссииВыставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая

https://crimea.ria.ru/20230506/legendarnaya-narodnayapesnyapobedy-katyusha-byla-napisana-v-kurortnoy-yalte-1128579925.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Участники фестиваля «Дорога на Ялту» спели #народныепеснипобеды Участники фестиваля «Дорога на Ялту» спели #народныепеснипобеды 2023-05-09T14:26 true PT3M49S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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