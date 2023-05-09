https://crimea.ria.ru/20230509/russkie-pesni-voennykh-let-speli-molodye-ispolniteli-iz-raznykh-stran-mira-1128565605.html
Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира
Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира
Флешмоб крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" #народныепеснипобеды вышел на международный уровень. Композиции, посвященные Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T14:26
2023-05-09T14:26
2023-05-09T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Флешмоб крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" #народныепеснипобеды вышел на международный уровень. Композиции, посвященные Великой Отечественной войне 9 мая исполнили участники фестиваля "Дорога на Ялту" - русские и иностранцы.Среди исполнителей – профессиональный певец из Индонезии Лаурентиус Раймонд Джуниор Пардамеан, который выбрал для исполнения именитую песню, которую мы лучше всего знаем по исполнению Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам".Раймонд считает, что музыка – это язык мира, который помогает каждому и соединяет народы.Эстафету подхватила "Золотой голос России" Екатерина Линковская. Не очень широко известная композиция "Цветущих яблонь пряный запах" в ее исполнении приобрела совершенно новое, абсолютно лирическое звучание.Наш соотечественник, который часто бывает с гастролями в Крыму, Ярослав Сумишевский исполнил свою любимую "Смуглянку" из фильма "В бой идут одни старики".2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Как и многие другие россияне мы считаем, что песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.Песенный флешмоб в преддверии 9 мая активно подхватили артисты крымских театров и простые симферопольцы. Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и в эти праздничные дни спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной, выложив их в соцсети с хэштегом #народныепеснипобеды.Пятый юбилейный фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в начале мая в Государственном Кремлевском Дворце. Советские песни о Великой Отечественной войне прозвучали в исполнении вокалистов из Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии и Китая. Всего в этом сезоне организационный комитет получил заявки из 56 стран. Премьера эфирной версии гала-концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19.45 на телеканале "Культура".Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проводится с 2019 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, правительства Республики Крым, ВГТРК. Организатор – Фонд "Гуманитарный мир". Первые три года фестиваль проходил в Крыму. В 2022 году впервые открылся в Московском театре мюзикла с прямыми трансляциями на городских экранах Ялты и Симферополя.Сегодня является одним из самых значимых ежегодных культурных событий и ярким телевизионным проектом, посвященным Великой Победе. Сохранить и донести историческую память о Великой Отечественной войне – такую идею заложили в "Дорогу на Ялту" президент фестиваля Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс. За период существования фестиваля в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран, а телевизионные версии и онлайн-трансляции концертов посмотрели десятки миллионов зрителей во всем мире.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песняПозор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в РоссииВыставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая
https://crimea.ria.ru/20230506/legendarnaya-narodnayapesnyapobedy-katyusha-byla-napisana-v-kurortnoy-yalte-1128579925.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128565493_1:0:953:714_1920x0_80_0_0_1759c26d963de85c8864e61fb7388f9b.jpg
Участники фестиваля «Дорога на Ялту» спели #народныепеснипобеды
Участники фестиваля «Дорога на Ялту» спели #народныепеснипобеды
2023-05-09T14:26
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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#народныепеснипобеды, видео, медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма, музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , общество, культура, история, риа новости крым, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война
Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира
Участники фестиваля "Дорога на Ялту" спели #народныепеснипобеды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым.
Флешмоб крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" #народныепеснипобеды
вышел на международный уровень. Композиции, посвященные Великой Отечественной войне 9 мая исполнили участники фестиваля "Дорога на Ялту" - русские и иностранцы.
Среди исполнителей – профессиональный певец из Индонезии Лаурентиус Раймонд Джуниор Пардамеан, который выбрал для исполнения именитую песню, которую мы лучше всего знаем по исполнению Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам".
Раймонд считает, что музыка – это язык мира, который помогает каждому и соединяет народы.
Эстафету подхватила "Золотой голос России" Екатерина Линковская. Не очень широко известная композиция "Цветущих яблонь пряный запах" в ее исполнении приобрела совершенно новое, абсолютно лирическое звучание.
Наш соотечественник, который часто бывает с гастролями в Крыму, Ярослав Сумишевский исполнил свою любимую "Смуглянку" из фильма "В бой идут одни старики".
А лауреат международных конкурсов Дмитрий Мурин вместе с коллегой из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес, победителем фестиваля "Дорога на Ялту" прошлого года, выбрали песню, с которой сотрудники крымского подразделения "России Сегодня" и начинали флешмоб – "Любимый город".
2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму"
и сайта РИА Новости Крым
запустили флешмоб песен
, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели.
Как и многие другие россияне мы считаем, что песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.
Песенный флешмоб в преддверии 9 мая активно подхватили артисты крымских театров
и простые симферопольцы
.
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и в эти праздничные дни спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной, выложив их в соцсети с хэштегом #народныепеснипобеды.
Пятый юбилейный фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в начале мая в Государственном Кремлевском Дворце. Советские песни о Великой Отечественной войне прозвучали в исполнении вокалистов из Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии и Китая. Всего в этом сезоне организационный комитет получил заявки из 56 стран. Премьера эфирной версии гала-концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19.45 на телеканале "Культура".
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проводится с 2019 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, правительства Республики Крым, ВГТРК. Организатор – Фонд "Гуманитарный мир". Первые три года фестиваль проходил в Крыму. В 2022 году впервые открылся в Московском театре мюзикла с прямыми трансляциями на городских экранах Ялты и Симферополя.
Сегодня является одним из самых значимых ежегодных культурных событий и ярким телевизионным проектом, посвященным Великой Победе. Сохранить и донести историческую память о Великой Отечественной войне – такую идею заложили в "Дорогу на Ялту" президент фестиваля Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс. За период существования фестиваля в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран, а телевизионные версии и онлайн-трансляции концертов посмотрели десятки миллионов зрителей во всем мире.
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