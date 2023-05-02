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Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы
Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы
Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T11:40
2023-05-02T11:57
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым (статика)
общество
крым
культура
день победы
#народныепеснипобеды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели.В частности, речь идет о песнях на стихи известного поэта-песенника, фронтовика Евгения Долматовского, чья внучка Татьяна, живущая в Великобритании, воспрепятствовала журналисту Антону Красовскому использовать композицию "Дорога на Берлин" в документальном фильме, приуроченном к 9 мая.Ситуация шокировала россиян, которые убеждены: песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.В поддержку такого мнения уже высказались артисты и журналисты, политики различного уровня.В частности, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.Выражая мнение множества граждан России, он заметил, что "многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей"."По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.Мысля абсолютно аналогично, сотрудники редакции радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".В 1939 году первым исполнителем лиричной композиции стал всенародно любимый артист Марк Бернес. Затем было много других отличных исполнений – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Александра Маршала, а также немецкого артиста Тилля Линдерманна.Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы
Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы
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медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым (статика), общество, крым, культура, день победы, #народныепеснипобеды, видео
Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели.
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Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы

Сотрудники Крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" спели #народныепеснипобеды

11:40 02.05.2023 (обновлено: 11:57 02.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели.
В частности, речь идет о песнях на стихи известного поэта-песенника, фронтовика Евгения Долматовского, чья внучка Татьяна, живущая в Великобритании, воспрепятствовала журналисту Антону Красовскому использовать композицию "Дорога на Берлин" в документальном фильме, приуроченном к 9 мая.
Ситуация шокировала россиян, которые убеждены: песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.
В поддержку такого мнения уже высказались артисты и журналисты, политики различного уровня.
В частности, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.
"Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - уверен он.
Выражая мнение множества граждан России, он заметил, что "многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей".
"По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.
Мысля абсолютно аналогично, сотрудники редакции радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".

"Эта лента была снята в 1939 году, а это значит, что наши дедушки и бабушки – работники тыла и фронтовики – знали и пели ее. И мы как наследники выкованной ими Великой Победы считаем своим правом петь эти песни в их память", - сказала шеф-редактор спецпроектов подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Ольга Леонова.

В 1939 году первым исполнителем лиричной композиции стал всенародно любимый артист Марк Бернес. Затем было много других отличных исполнений – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Александра Маршала, а также немецкого артиста Тилля Линдерманна.
Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной.
Медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости Крым (статика)ОбществоКрымКультураДень Победы#народныепеснипобеды
 
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