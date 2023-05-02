https://crimea.ria.ru/20230502/zhurnalisty-zapuskayut-flesh-mob-zapreschennykh-pesen-pobedy-1128474244.html

Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы

Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы

Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T11:40

2023-05-02T11:40

2023-05-02T11:57

медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым (статика)

общество

крым

культура

день победы

#народныепеснипобеды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запускают флеш-моб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели.В частности, речь идет о песнях на стихи известного поэта-песенника, фронтовика Евгения Долматовского, чья внучка Татьяна, живущая в Великобритании, воспрепятствовала журналисту Антону Красовскому использовать композицию "Дорога на Берлин" в документальном фильме, приуроченном к 9 мая.Ситуация шокировала россиян, которые убеждены: песни военных и послевоенных лет не могут иметь правообладателей, а должны считаться национальным достоянием.В поддержку такого мнения уже высказались артисты и журналисты, политики различного уровня.В частности, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.Выражая мнение множества граждан России, он заметил, что "многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей"."По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.Мысля абсолютно аналогично, сотрудники редакции радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".В 1939 году первым исполнителем лиричной композиции стал всенародно любимый артист Марк Бернес. Затем было много других отличных исполнений – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Александра Маршала, а также немецкого артиста Тилля Линдерманна.Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "России сегодня" предлагают всем нашим читателям и слушателям присоединиться к акции и спеть любые песни военных и послевоенных лет, связанных с тематикой Великой Отечественной.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы 2023-05-02T11:40 true PT3M13S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым (статика), общество, крым, культура, день победы, #народныепеснипобеды, видео