Рейтинг@Mail.ru
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230420/pozor-i-predatelstvo-aksenov-o-zaprete-ispolnyat-voennye-pesni-v-rossii-1128285292.html
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:12
сергей аксенов
крым
культура
общество
великая отечественная война
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573474_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_6b044f896b97ba36ad63b197da6d0f9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.По его словам, живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в нашей стране. Эта информация опубликована в СМИ.Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными."Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человекаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемСтивен Сигал: я на миллион процентов русский
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf74f08073958a4f6b5cc5a942e3d3be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, культура, общество, великая отечественная война, новости, новости крыма
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России

Аксенов назвал позором и предательством запрет исполнять ряд военных песен в России

16:12 20.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.
По его словам, живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в нашей стране. Эта информация опубликована в СМИ.
"Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - написал он в своем Telegram.
Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.
"Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.
Читайте также на РИА Новости Крым:

РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека
Разделяющий проект: как Украина борется с православием
Стивен Сигал: я на миллион процентов русский
Сергей АксеновКрымКультураОбществоВеликая Отечественная войнаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак
18:24Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео 3:03
18:17"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
17:51Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
17:34В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина - Онищенко
17:07Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход
16:31Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь
16:12Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
16:05Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины
15:39Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"
15:16Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III
14:49Парад Победы в Севастополе отменен
14:17Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
14:05Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
13:58Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
13:52В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад
13:42Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
12:52Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
12:41Летом в Крым будут ходить 19 поездов
12:24Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
Лента новостейМолния