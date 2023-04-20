https://crimea.ria.ru/20230420/pozor-i-predatelstvo-aksenov-o-zaprete-ispolnyat-voennye-pesni-v-rossii-1128285292.html

Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России

Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T16:12

2023-04-20T16:12

2023-04-20T16:12

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.По его словам, живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в нашей стране. Эта информация опубликована в СМИ.Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными."Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человекаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемСтивен Сигал: я на миллион процентов русский

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, культура, общество, великая отечественная война, новости, новости крыма