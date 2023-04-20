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Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:12
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.По его словам, живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в нашей стране. Эта информация опубликована в СМИ.Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными."Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человекаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемСтивен Сигал: я на миллион процентов русский
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сергей аксенов, крым, культура, общество, великая отечественная война, новости, новости крыма
Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Аксенов назвал позором и предательством запрет исполнять ряд военных песен в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал позором и предательством запрет наследниками авторов некоторых военных песен их исполнения в России.
По его словам, живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в нашей стране. Эта информация опубликована в СМИ.
"Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - написал он в своем Telegram.
Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.
"Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - подчеркнул он.
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